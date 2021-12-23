Дана Борисова прибрала зайвий жир: хірург пояснив, яку операцію зробила ведуча

Пластичні операції все більш популярні у зірок і сьогодні вони вже зовсім не приховують, що вдавалися до послуг пластичних хірургів та коректували зовнішність

Пластичний хірург Олександр Бебіх розповів про операцію Дани Борисової. / Фото: instagram.com/danaborisova_official, пресслужба

Днями 45-річна російська телеведуча Дана Борисова, яка розповіла про залежність Марини Хлєбнікової, зізналася підписникам у Instagram, що зробила ліпосакцію. Ми попросили українського пластичного хірурга Олександра Бебіха докладніше розповісти про цю популярну процедуру.

Я два місяці накопичувала гроші і зібралася робити ліпосакцію живота, спини та ніг. Сама не знаю, який у мене буде розмір після операції, тому купувати одяг не поспішаю, – зізнавалась Дана Борисова.

Раніше телеведуча казала про те, що почуватись комфортно їй заважають дев'ять кілограмів зайвої ваги, які вона набрала. Новими формами она похвалилася через кілька днів після ліпосакції:

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Не жалкую ні краплі, що зважилася на це. П'ятий день після операції, а я майже щодня на зйомках. Щодо болю… Мені виписали рецепт на хороші знеболювальні. Почуваюся цілком комфортно!.

Дана Борисова до та після ліпосакції. / Фото: instagram.com/danaborisova_official

Судячи з фото Дани в соцмережах, лікар попрацював над формою стегон і сідниць, а також, можливо, відкоригував живіт. Для корекції сідниць, найімовірніше, використовували частину віддаленого з живота жиру. Операцію робив добрий фахівець, – коментує знімок красуні Олександр Бебіх.

Пластичний хірург Олександр Бебіх розповів про ліпосакцію зірок. / Фото: пресслужба

Сьогодні ліпосакція – одна з найбільш затребуваних операцій у пластичній хірургії. Бебіх стверджує, що кількість українців, які хочуть набути гарних форм, прибравши зайвий жир, щороку збільшується на 10-20%.

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Основне завдання процедури: усунути жир у так званих "пастках" – місцях, де жир залишається навіть після занять спортом. У чоловіків це живіт, підборіддя, боки. У жінок, як і у випадку Дани, нижня частина живота, стегна та сідниці, – ділиться з нами експерт.

Процедура ліпосакції триває від сорока хвилин до двох годин, а виконують її під загальним наркозом чи місцевою анестезією.

За словами Олександра, при вакуумному видаленні жиру хірург робить невеликі проколи у зоні, де зібрався жир, а потім вводить через отвори канюлі (спеціальна трубка, яка приєднана до вакуумного апарату, – Ред.).

Вони розріджують жир і під дією вакууму виводять його з тіла. За одну процедуру не можна видаляти понад 3-4 літри жиру, оскільки це робить операцію травматичною, – каже Бебіх.

Співачки Ганна Сєдокова, Рита Дакота та Ірина Дубцова не приховують, що робили ліпосакцію. Зірки дуже задоволені результатом. Втім, як і кожна хірургічна операція, ліпосакція має протипоказання. Її не рекомендується робити тим, хто має онкологічні захворювання або хронічні хвороби, які перебувають у стадії загострення.

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Ганна Сєдокова, Рита Дакота та Ірина Дубцова / Фото: Instagram

Не можна робити ліпосакцію і пацієнтам з ожирінням, яке пов'язане з порушенням роботи ендокринної системи. А також пацієнтам з млявою та нееластичною шкірою (наприклад, після пологів). Загалом, перш ніж призначити операцію, хірург має дізнатися про здоров'я пацієнта, – каже Олександр.

Перший результат ліпосакції можна побачити приблизно через 2-3 тижні, коли зникнуть синці та набряки. Остаточний – через шість місяців, за умови, що пацієнт дотримувався всіх рекомендацій хірурга та кілька тижнів після операції носив компрессійну білизну. Як правило, пацієнти не мають особливого дискомфорту.

Більш ніж можливий дискомфорт – людей лякають нерівності, вм'ятини або ямки, які можуть з'явитися на тілі після операції. Проте ці "дефекти" зникнуть за кілька місяців, коли шкіра скоротиться, – пояснює Бебіх.

Перед ліпосакцією хірург завжди оцінює еластичність шкіри пацієнта, проте після процедури вона може втратити пружність. Це тому, що кількість жиру під шкірою зменшується, а обсяг самої шкіри залишається незмінним. Для цього необхідно використовувати компрессійну білизну.

Телеведуча зробила ліпосакцію. / Фото: instagram.com/danaborisova_official

Експерт зазначає, що ефективно прибрати шкіру, що провисає, допомагає технологія J-Plasma, яка нещодавно з'явилася в Україні.

Цю процедуру рекомендується проводити після ліпосакції. Наприклад, щоб прибрати шкіру, що провисає на животі, хірург робить в зоні корекції мікропрокол шириною 5 міліметрів, через який вводить одноразовий наконечник з'єднаний з пристроєм J-Plasma. Через наконечник під шкіру потрапляє газоподібний гелій, необхідний для створення потоку плазми. Плазма генерує достатню кількість тепла (37 ° C), щоб швидко скорочувати шкіру. У цей час гелій миттєво охолоджує зону корекції.

За словами пластичного хірурга, це дозволяє скорочувати шкіру буквально за кілька секунд, і результат видно відразу після операції. Як зазначає Бебіх, ця процедура зараз особливо популярна у голлівудських зірок.

До речі, нещодавно стало відомо, що українська зірка Анна Трінчер готується до операції зі збільшення грудей.