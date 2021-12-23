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Дана Борисова прибрала зайвий жир: хірург пояснив, яку операцію зробила ведуча

Ексклюзив
Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
23 грудня, 17:18
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Пластичні операції все більш популярні у зірок і сьогодні вони вже зовсім не приховують, що вдавалися до послуг пластичних хірургів та коректували зовнішність
Пластичний хірург Олександр Бебіх розповів про операцію Дани Борисової.
Пластичний хірург Олександр Бебіх розповів про операцію Дани Борисової. / Фото: instagram.com/danaborisova_official, пресслужба

Днями 45-річна російська телеведуча Дана Борисова, яка розповіла про залежність Марини Хлєбнікової, зізналася підписникам у Instagram, що зробила ліпосакцію. Ми попросили українського пластичного хірурга Олександра Бебіха докладніше розповісти про цю популярну процедуру.

Я два місяці накопичувала гроші і зібралася робити ліпосакцію живота, спини та ніг. Сама не знаю, який у мене буде розмір після операції, тому купувати одяг не поспішаю, – зізнавалась Дана Борисова.

Раніше телеведуча казала про те, що почуватись комфортно їй заважають дев'ять кілограмів зайвої ваги, які вона набрала. Новими формами она похвалилася через кілька днів після ліпосакції:

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Не жалкую ні краплі, що зважилася на це. П'ятий день після операції, а я майже щодня на зйомках. Щодо болю… Мені виписали рецепт на хороші знеболювальні. Почуваюся цілком комфортно!.

Дана Борисова до та після ліпосакції.
Дана Борисова до та після ліпосакції. / Фото: instagram.com/danaborisova_official

Судячи з фото Дани в соцмережах, лікар попрацював над формою стегон і сідниць, а також, можливо, відкоригував живіт. Для корекції сідниць, найімовірніше, використовували частину віддаленого з живота жиру. Операцію робив добрий фахівець, – коментує знімок красуні Олександр Бебіх.

Пластичний хірург Олександр Бебіх розповів про ліпосакцію зірок.
Пластичний хірург Олександр Бебіх розповів про ліпосакцію зірок. / Фото: пресслужба

Сьогодні ліпосакція – одна з найбільш затребуваних операцій у пластичній хірургії. Бебіх стверджує, що кількість українців, які хочуть набути гарних форм, прибравши зайвий жир, щороку збільшується на 10-20%.

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Основне завдання процедури: усунути жир у так званих "пастках" – місцях, де жир залишається навіть після занять спортом. У чоловіків це живіт, підборіддя, боки. У жінок, як і у випадку Дани, нижня частина живота, стегна та сідниці, – ділиться з нами експерт.

Процедура ліпосакції триває від сорока хвилин до двох годин, а виконують її під загальним наркозом чи місцевою анестезією.

За словами Олександра, при вакуумному видаленні жиру хірург робить невеликі проколи у зоні, де зібрався жир, а потім вводить через отвори канюлі (спеціальна трубка, яка приєднана до вакуумного апарату, – Ред.).

Вони розріджують жир і під дією вакууму виводять його з тіла. За одну процедуру не можна видаляти понад 3-4 літри жиру, оскільки це робить операцію травматичною, – каже Бебіх.

Співачки Ганна Сєдокова, Рита Дакота та Ірина Дубцова не приховують, що робили ліпосакцію. Зірки дуже задоволені результатом. Втім, як і кожна хірургічна операція, ліпосакція має протипоказання. Її не рекомендується робити тим, хто має онкологічні захворювання або хронічні хвороби, які перебувають у стадії загострення.

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Ганна Сєдокова, Рита Дакота та Ірина Дубцова
Ганна Сєдокова, Рита Дакота та Ірина Дубцова / Фото: Instagram

Не можна робити ліпосакцію і пацієнтам з ожирінням, яке пов'язане з порушенням роботи ендокринної системи. А також пацієнтам з млявою та нееластичною шкірою (наприклад, після пологів). Загалом, перш ніж призначити операцію, хірург має дізнатися про здоров'я пацієнта, – каже Олександр.

Перший результат ліпосакції можна побачити приблизно через 2-3 тижні, коли зникнуть синці та набряки. Остаточний – через шість місяців, за умови, що пацієнт дотримувався всіх рекомендацій хірурга та кілька тижнів після операції носив компрессійну білизну. Як правило, пацієнти не мають особливого дискомфорту.

Більш ніж можливий дискомфорт – людей лякають нерівності, вм'ятини або ямки, які можуть з'явитися на тілі після операції. Проте ці "дефекти" зникнуть за кілька місяців, коли шкіра скоротиться, – пояснює Бебіх.

Перед ліпосакцією хірург завжди оцінює еластичність шкіри пацієнта, проте після процедури вона може втратити пружність. Це тому, що кількість жиру під шкірою зменшується, а обсяг самої шкіри залишається незмінним. Для цього необхідно використовувати компрессійну білизну.

Телеведуча зробила ліпосакцію.
Телеведуча зробила ліпосакцію. / Фото: instagram.com/danaborisova_official

Експерт зазначає, що ефективно прибрати шкіру, що провисає, допомагає технологія J-Plasma, яка нещодавно з'явилася в Україні.

Цю процедуру рекомендується проводити після ліпосакції. Наприклад, щоб прибрати шкіру, що провисає на животі, хірург робить в зоні корекції мікропрокол шириною 5 міліметрів, через який вводить одноразовий наконечник з'єднаний з пристроєм J-Plasma. Через наконечник під шкіру потрапляє газоподібний гелій, необхідний для створення потоку плазми. Плазма генерує достатню кількість тепла (37 ° C), щоб швидко скорочувати шкіру. У цей час гелій миттєво охолоджує зону корекції.

За словами пластичного хірурга, це дозволяє скорочувати шкіру буквально за кілька секунд, і результат видно відразу після операції. Як зазначає Бебіх, ця процедура зараз особливо популярна у голлівудських зірок.

До речі, нещодавно стало відомо, що українська зірка Анна Трінчер готується до операції зі збільшення грудей.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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