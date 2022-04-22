Данилко про позицію рашиста Баскова: "Йому треба бути біля годівниці" (відео)

Пропутинський артист відпрацьовує можливість світитися на ТБ та брати участь у кремлівських концертах

Андрій Данилко висловився про рашиста Миколу Баскова / Фото: Колаж: Сьогодні

З початку повномасштабного вторгнення російських окупантів на територію України співак Микола Басков підтримував військові злочини своєї країни.

Він казав, що зірки, які втекли з Росії, ще пошкодують про це і навіть намагався погрожувати генпрокурорці Ірині Венедиктовій – українська прокуратура оголосила Баскова в міжнародний розшук.

Реклама

Андрій Данилко в інтерв'ю Зірковому шляху пояснив таку позицію Миколи Баскова. На думку артиста, Микола просто намагається зберегти джерела доходу. Насправді ж Баскову глибоко начхати на Росію.

Йому треба бути біля годівниці, йому треба мати впливових покровителів, які вирішують за нього питання. Тому потрібно йому бути присутнім на ТБ. Усе. Він думає лише про себе. Повірте, ні про яку Росію він не думає. Це абсолютно зациклена на собі людина, – поділився Андрій Данилко.

Данилко розповів і про стосунки співаків із багатими замовниками, які за дорогі подарунки купують артистів.

Реклама

На думку Андрія Михайловича, Микола Басков не може власними силами зібрати великі зали на сольниках, тому користується знайомствами та зв'язками з олігархами, щоб залишатися на плаву.

Це стосується і риторики Баскова щодо війни – він відкрито підтримує російську агресію та виступив на путінському концерті "Кримська весна" разом з іншими зірками-рашистами.

Раніше ми розповідали, що Андрію Данилку та іншим артистам заборонили в'їзд до РФ на 50 років.