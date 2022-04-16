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Дантес потрапив до списку ворогів Росії і дуже цьому радий (фото)

Інна Петрова Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні
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16 квітня, 12:26
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Артист пожартував, що подався у цей чорний список ще у лютому
Володимир Дантес потрапив до списку ворогів рф
Володимир Дантес потрапив до списку ворогів рф / Фото: instagram.com/vladimirdantes

На російському сайті "Комітету захисту національних інтересів" є список неугодних – там можна знайти імена відомих артистів, блогерів, журналістів, активістів, політиків, правозахисників та інших.

Серед них у "бані" опинився Володимир Дантес. Як пожартував у сторіс сам Вова, його кандидатуру розглядали якось занадто довго, адже він "подався ще в лютому".

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Володимир Дантес став ворогом Росії / Фото: instagram.com/stories/vladimirdantes

На сайті Дантеса звинувачують у тому, що він "закликає росіян брати участь у незаконних вуличних акціях проти спеціальної військової операції".

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Скріншот inagenty.ru

Окрім Дантеса, ворогами Росії назвали й інших українців. Наприклад, Машу Єфросініну, Дмитра Комарова, Юрія Гудименка, Володимира Кличка.

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Раніше повідомлялося, що путіністам Боярському, Безрукову та Чичеріній заборонили в'їзд до Латвії через те, що вони підтримують російську агресію в Україні.

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Інна Петрова
Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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