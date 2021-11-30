Даша Астаф'єва соромилася свого тіла перед першою відвертою фотосесією

Українська співачка та модель відома своїми пікантними кадрами. Але, як виявилося, під час першої "гарячої" фотосесії артистку цькували через недоліки у зовнішності

Даша Астаф'єва відверто розповіла про моменти неприйняття свого тіла. / Фото: instagram.com/da_astafieva

Вперше Даша Астаф'єва, яка нещодавно викликала фурор у Мережі черговим відвертим фото, роздяглася на камеру у віці 17-18 років. Тоді ж фотограф сказав, що майбутня зірка Playboy має "криві" зуби, негарні нігті та форму брів.

Фотограф ніби зробив дівчині виклик, запитавши: "Так що, роздягнешся?". За словами Астаф'євої, тоді вона була переляканою та невпевненою у собі, але коли наважилась знятись у фотосесії в стилі "ню" – це стало її перемогою над собою.

Реклама

Можливо, це крок до прийняття себе. Я була дуже залежна від думки оточуючих. Для жінки, яка працює у цьому напрямку, дуже важливо, який чоловік поряд, — зазначила зірка у шоу "Ебаут".

Даша Астаф'єва / Фото: instagram.com/da_astafieva

Сама ж Астаф'єва зізналась, що не вважає цей досвід травматичним. За словами зірки, тоді вона справді мала поганий вигляд, бо була молодою дівчиною, яки тільки приїхала у велике місто.

Ба більше, знаменитість поділилась, що у її житті були періоди, коли її тіло зовсім їй не подобалось.

Реклама

Бували такі періоди у моєму житті, коли я дуже прислухалася до думки людей. Це рідко було, але сильно впливає, коли ти чуєш, що ти не в формі або ти щось не так робиш, – пояснила Даша.

Проте нині артистка не соромиться свого тіла і з гордістю демонструє свого фігуру на камеру. Також вона вчить інших жінок не звертати увагу на критику та позбавлятися від комплексів.

Зараз я дуже собі подобаюсь, я щодня усміхаюсь своєму відображенню у дзеркалі, тому що я знаю, що дуже багато чого роблю для того, щоб виглядати класно. Найперше — це просто інколи зупинитися, подивитися, що коїться навколо, зрозуміти, що ти живий, здоровий, в тебе є все для того, аби бути щасливим, – розповіла зірка.

Даша Астаф'єва у сауні, прикривається рушничком. / Фото: instagram.com/da_astafieva

Астаф'єва зізналась, що її шкіра не ідеальнаі та у неї є целюліт: "Він є у всіх, але я цього не соромлюсь. Я роблю все, щоб його звісно було трошки менше".

Реклама

За словами Даші, вона регулярно підтримує себе у формі. Так, щодня артистка займається спортом та багато ходить піл час прогулянки.

Популярність Даші Астаф'євої

Здобула популярність артистка, вигравши титул Playmate of the Month ювілейного журналу Playboy. Також вона була учасницею української "Фабрики зірок", ведучою телеканалу М1 та вокалісткою поп-дуету "NikitA".

Даша Астаф'єва / Фото: instagram.com/da_astafieva

У 2007 році фотосесію Астаф'євої для українського випуску Playboy передрукували 15 видань журналу в усьому світі. А вже у 2008-му вона привернула увагу Г'ю Гефнера – засновника і шеф-редактора Playboy.

Вас також можуть зацікавити: