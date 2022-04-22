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Даша Астаф'єва шкодує, що не навчилася стріляти та збирається це виправити

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
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22 квітня, 17:25
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Даша Астаф'єва розповіла про свої плани після перемоги України
Даша Астаф'єва поділилася одкровенням, про що вона шкодує
Даша Астаф'єва поділилася одкровенням, про що вона шкодує / Фото: instagram.com/da_astafieva

Даша Астаф'єва, яка днями разом з іншими українськими зірками записала відео для воїнів ЗСУ , шкодує, що вона не вміє стріляти і не має зброї.

Перше, що я зроблю, коли закінчиться війна, піду вчитися і обов'язково придбаю собі зброю, – розповіла співачка у невеликому інтерв'ю для YouTube-каналу #BABYLON'13

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У артистки раніше було багато друзів у Росії, але зараз ні про яку дружбу не йдеться. Даша намагалася достукатися до знайомих, але вони вважають за краще вірити російській пропаганді.

Ті росіяни, які приходять до моєї країни, – я не можу знайти жодної причини, щоб їх виправдати, коли руйнують школи, вбивають дітей, бомбардують онкоцентри. Звісно, таких людей я готова сама вбивати. Я готова захищати тих, хто не може себе захистити.

Раніше Даша Астаф'єва поділилася особистим горем. Під час війни померла її бабуся. Але Даша, на жаль, не змогла поїхати на похорон.

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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Я віддала б своє життя без сумнівів в обмін на тих, хто залишився в Маріуполі.

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