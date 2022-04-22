Даша Астаф'єва шкодує, що не навчилася стріляти та збирається це виправити

Даша Астаф'єва, яка днями разом з іншими українськими зірками записала відео для воїнів ЗСУ , шкодує, що вона не вміє стріляти і не має зброї.
Перше, що я зроблю, коли закінчиться війна, піду вчитися і обов'язково придбаю собі зброю, – розповіла співачка у невеликому інтерв'ю для YouTube-каналу #BABYLON'13
У артистки раніше було багато друзів у Росії, але зараз ні про яку дружбу не йдеться. Даша намагалася достукатися до знайомих, але вони вважають за краще вірити російській пропаганді.
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Ті росіяни, які приходять до моєї країни, – я не можу знайти жодної причини, щоб їх виправдати, коли руйнують школи, вбивають дітей, бомбардують онкоцентри. Звісно, таких людей я готова сама вбивати. Я готова захищати тих, хто не може себе захистити.
Раніше Даша Астаф'єва поділилася особистим горем. Під час війни померла її бабуся. Але Даша, на жаль, не змогла поїхати на похорон.