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"Дівчинка підросла!": Анна Трінчер у спокусливій білизні похизувалась соковитими грудьми

Христина Полякова Христина Полякова Редактор Зірки Сьогодні
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26 травня, 10:00
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20-річна українська зірка вирішила поділитись довоєнними знімками із пікантної фотосесії, яка відбувалась у Києві
Анна Трінчер показала спекотну фотосесію в білизні.
Анна Трінчер показала спекотну фотосесію в білизні.

Популярна блогерка і співачка Анна Трінчер, яка заспівала про розлуку з коханим під час війни, до 24 лютого часто тішила шанувальників яскравими публікаціями в соцмережах. От дівчина вирішила поностальгувати за "минулим життям" та показати гарячу фотосесію в нижній білизні.

Ймовірно, світлини були зроблені вже після операції по збільшенню грудей. Нагадаємо, взимку Анна здійснила свою мрію – збільшила бюст до третього розміру.

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Щось з минулого життя, – підписала пікантні кадри в Instagram Трінчер.

Трінчер красується у білизні чорного кольору
Трінчер красується у білизні чорного кольору

На фото Анна Трінчер приміряли три комплекти сексуальної білизни – вони відрізнялись за кольором і фасоном. Волосся співачка розпустила і красиво уклала, а на обличчі вона зробила легкий макіяж.

Анна Трінчер у білизні червного кольору
Анна Трінчер у білизні червного кольору

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Зазначимо, що усі три бюстгальтери ідеально підкреслювали "родзинки" Анні – її груди.

Співачка позує у білизні
Співачка позує у білизні

Фанати були раді знову побачити такі яскраві світлини від зірки. Звісно ж, першим прокоментував фото Анні її наречени Олександр Волошин, який, до речі, після операції зробив коханій сюрприз.

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  • Вав, розкішна!
  • Сексі фото.
  • Пощастило Волошину.
  • Підросла дівчинка.
  • Сильно гаряче.
Скріншот Instagram

Нагадаємо, після повномасштабного вторгнення РФ в Україну Анна Трінчер разом з коханим переїхали на захід України. Співачка їздила містами та зустрічалась з переселенцями, а ось Олександр почав займатись волонтерством. Раніше артистка розповідала, як війна ледь їх не розлучила.

Христина Полякова
Христина Полякова Редактор Зірки Сьогодні

У журналістиці із 2016 року. Пишу про найактуальніші теми зі світу шоу-бізнесу та культури. Захоплююсь грою на барабанах та подорожами.

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Цитата дня

Нам потрібні міцні люди із нормальною психікою. Тому зараз важливо їх підтримувати позитивним контентом.

Цитата на segodnya.ua
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