"Дівчинка підросла!": Анна Трінчер у спокусливій білизні похизувалась соковитими грудьми

Популярна блогерка і співачка Анна Трінчер, яка заспівала про розлуку з коханим під час війни, до 24 лютого часто тішила шанувальників яскравими публікаціями в соцмережах. От дівчина вирішила поностальгувати за "минулим життям" та показати гарячу фотосесію в нижній білизні.
Ймовірно, світлини були зроблені вже після операції по збільшенню грудей. Нагадаємо, взимку Анна здійснила свою мрію – збільшила бюст до третього розміру.
Щось з минулого життя, – підписала пікантні кадри в Instagram Трінчер.
На фото Анна Трінчер приміряли три комплекти сексуальної білизни – вони відрізнялись за кольором і фасоном. Волосся співачка розпустила і красиво уклала, а на обличчі вона зробила легкий макіяж.
Зазначимо, що усі три бюстгальтери ідеально підкреслювали "родзинки" Анні – її груди.
Фанати були раді знову побачити такі яскраві світлини від зірки. Звісно ж, першим прокоментував фото Анні її наречени Олександр Волошин, який, до речі, після операції зробив коханій сюрприз.
- Вав, розкішна!
- Сексі фото.
- Пощастило Волошину.
- Підросла дівчинка.
- Сильно гаряче.
Нагадаємо, після повномасштабного вторгнення РФ в Україну Анна Трінчер разом з коханим переїхали на захід України. Співачка їздила містами та зустрічалась з переселенцями, а ось Олександр почав займатись волонтерством. Раніше артистка розповідала, як війна ледь їх не розлучила.
Гроші від продажу підуть на допомогу українцям