"Дівчинка підросла!": Анна Трінчер у спокусливій білизні похизувалась соковитими грудьми

20-річна українська зірка вирішила поділитись довоєнними знімками із пікантної фотосесії, яка відбувалась у Києві

Анна Трінчер показала спекотну фотосесію в білизні.

Популярна блогерка і співачка Анна Трінчер, яка заспівала про розлуку з коханим під час війни, до 24 лютого часто тішила шанувальників яскравими публікаціями в соцмережах. От дівчина вирішила поностальгувати за "минулим життям" та показати гарячу фотосесію в нижній білизні.

Ймовірно, світлини були зроблені вже після операції по збільшенню грудей. Нагадаємо, взимку Анна здійснила свою мрію – збільшила бюст до третього розміру.

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Щось з минулого життя, – підписала пікантні кадри в Instagram Трінчер.

Трінчер красується у білизні чорного кольору

На фото Анна Трінчер приміряли три комплекти сексуальної білизни – вони відрізнялись за кольором і фасоном. Волосся співачка розпустила і красиво уклала, а на обличчі вона зробила легкий макіяж.

Анна Трінчер у білизні червного кольору

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Зазначимо, що усі три бюстгальтери ідеально підкреслювали "родзинки" Анні – її груди.

Співачка позує у білизні

Фанати були раді знову побачити такі яскраві світлини від зірки. Звісно ж, першим прокоментував фото Анні її наречени Олександр Волошин, який, до речі, після операції зробив коханій сюрприз.

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Вав, розкішна!

Сексі фото.

Пощастило Волошину.

Підросла дівчинка.

Сильно гаряче.

Скріншот Instagram

Нагадаємо, після повномасштабного вторгнення РФ в Україну Анна Трінчер разом з коханим переїхали на захід України. Співачка їздила містами та зустрічалась з переселенцями, а ось Олександр почав займатись волонтерством. Раніше артистка розповідала, як війна ледь їх не розлучила.