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Дно! Позорище!: Маша Єфросініна опустила Поліну Гагаріну за "антинацистський" концерт у Лужниках

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21 березня, 09:02
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Російським зіркам, які підтримали Путіна та його рашистський режим, ще довго доведеться відповідати за скоєне, підтримку колег та репутацію вони точно втратили
Маша Єфросініна висловилася про Поліну Гагаріну
Маша Єфросініна висловилася про Поліну Гагаріну / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Поки українські міста горять у вогні російської окупації, у Лужниках відсвяткували приєднання Криму та початок війни. Катя Осадча та Алан Бадоєв вже сказали все, що думають про артистів, які підтримали Путіна.

Своє ставлення до російської співачки Поліни Гагаріної, яка теж вийшла на сцену "Лужників", висловила телеведуча Маша Єфросініна.

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У своєму Instagram українка жорстко звернулася до співачки-рашистки та показала жахливі кадри війни в Україні. Своєю публікацією Єфросініна передала думку, мабуть, усіх українців.

Святкує смерть українських дітей! Дно! Позорище! А також продажні Тінуська, Коляня, Ескадрон та інша ш**аська гниль, які за цукор та медальку цілуватимуть підошву царя, – написала телеведуча.

Скріншот

Сама ж Поліна Гагаріна поки що ніяк не коментує у своїх соцмережах війну в Україні та свою участь у пропагандистських заходах рашистів.

Проте, нагадаємо, що є й ті, хто розчарувався в режимі Путіна – російська актриса Чулпан Хаматова втекла з Росії до Латвії і там зреклася президента-тирана.

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