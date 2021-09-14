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Добринін і Квіткова заплатили за відпочинок 225 тисяч грн: Можемо собі дозволити

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редакторка розділу "Зірки"
14 вересня, 13:30
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Нікіта Добринін і Даша Квіткова запланували відпустку з дитиною. Пара довгий час мріяла відпочити в одному з готелів Туреччини. Сума за поїздку виявилася чималою
Нікіта Добринін і Даша Квіткова їдуть на відпочинок до Туреччини
Нікіта Добринін і Даша Квіткова їдуть на відпочинок до Туреччини / Фото: facebook.com/nikitadobrynin

Шанувальників Нікіти і Даші, які недавно вперше стали батьками, шокувала сума, яку пара заплатила за тур. Поїздка в Туреччину з маленькою дитиною їм обійдеться в 225 тисяч гривень. Про це Нікіта повідомив в Instastories.

Змішані почуття у мене всередині. З одного боку, ми дуже мріяли про цю поїздку, нарешті можемо собі її дозволити. Але коли я побачив фінальну суму, я подумав: "Що? Це все за один тур?" Так, друзі, сума саме така. Ми не помилилися і не переплатили. Ми просто вибрали для себе кращий готель, про який давно мріяли, і де ідеально буде відпочивати з дитиною, – поділився Нікіта.

Скріншот: Instagram
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Після того, як фанати дізналися вартість туру, хтось із них порадів за пару, а хтось став писати негативні коментарі на адресу подружжя.

Дружина Нікіти, Даша Квіткова, вирішила прокоментувати повідомлення хейетрів. Дівчина сказала, що на негатив потрібно реагувати з посмішкою, що вона і зробила.

Мені щиро хочеться, щоб людей з добрим серцем стало набагато більше. Щоб люди стали добрішими і були щасливі в моменті свого життя, а не плювалися жовчю. Як тільки вас чужий успіх почне мотивувати ставати краще, тоді ж все почне виходити кращим чином для вас, – повідомила Даша.

Скріншот: Instagram
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Нагадаємо, Даша Квіткова та Нікіта Добринін познайомилися на проєкті "Холостяк" в 2018 році. Дівчина стала переможницею реаліті. 12 серпня 2020 року пара зіграла весілля, а два місяці тому у подружжя народився син Лев.

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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редакторка розділу "Зірки"

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. Має 3-річний досвід роботи в ЗМІ. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

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