Зірки
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
👩 "Воєннік" для жінок 🍾 Підсумки року 2021 🚷 Справа Порошенка 🚀 Ультиматум Росії НАТО

Тайна Матриці

Ігри талантів

Топ-серіал

Помста Дантеса

Шоу "Маска". Сезон 2

Син Макаревича
СЬОГОДНІ Зірки Українські

Дочка Олени Кравець виросла красунею: як вона зараз виглядає і чим займається

Марина Григоренко Марина Григоренко Редактор Зірки Сьогодні
23 грудня, 16:15
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Старшій дочці Олени Кравець Маші вже 18 років. На кого вона зараз навчається і як виглядає – дізнайтесь у нашому матеріалі
Дочка Олени Кравець дуже схожа на зіркову маму
Дочка Олени Кравець дуже схожа на зіркову маму / Фото: instagram.com/lennykravets, instagram.com/maarriill

Відома комедійна акторка має трьох дітей: близнюків Катю та Ваню, яким п'ять років, а також повнолітню доньку Марію. Олена Кравець нещодавно розповіла, що Маша почала жити окремо ще три роки тому, коли їй було 15 років. Тому вона вже досить самостійна та цілеспрямована, як стверджує її зіркова мама.

Маша понад 10 років займається танцями у стилі фрістайл. До того ж, вона навчалася в одній із найпопулярніших танцювальних шкіл України, а зараз робить великі успіхи перемагаючи у різних танцювальних конкурсах як у нашій країні, так і за кордоном.

Реклама

Багато підписників Маші вважають, що зовні вона дуже схожа на знамениту маму.

Мария Кравец активно занимается танцами и учится на пиарщика | Фото: instagram.com/maarriill
Мария Кравец активно занимается танцами и учится на пиарщика / Фото: instagram.com/maarriill
Мария Кравец активно занимается танцами и учится на пиарщика | Фото: instagram.com/maarriill
Мария Кравец активно занимается танцами и учится на пиарщика / Фото: instagram.com/maarriill
Мария Кравец активно занимается танцами и учится на пиарщика | Фото: instagram.com/maarriill
Мария Кравец активно занимается танцами и учится на пиарщика / Фото: instagram.com/maarriill
Мария Кравец активно занимается танцами и учится на пиарщика | Фото: instagram.com/maarriill
Мария Кравец активно занимается танцами и учится на пиарщика / Фото: instagram.com/maarriill
Мария Кравец активно занимается танцами и учится на пиарщика | Фото: instagram.com/maarriill
Мария Кравец активно занимается танцами и учится на пиарщика / Фото: instagram.com/maarriill
Мария Кравец активно занимается танцами и учится на пиарщика | Фото: instagram.com/maarriill
Мария Кравец активно занимается танцами и учится на пиарщика / Фото: instagram.com/maarriill
Мария Кравец активно занимается танцами и учится на пиарщика | Фото: instagram.com/maarriill
Мария Кравец активно занимается танцами и учится на пиарщика / Фото: instagram.com/maarriill
Мария Кравец активно занимается танцами и учится на пиарщика | Фото: instagram.com/maarriill
Мария Кравец активно занимается танцами и учится на пиарщика / Фото: instagram.com/maarriill
1/8

Відомо, що дівчина закінчила приватну Новопечерську школу, а потім вступила до університету на піарника.

Реклама

Марія активно веде сторінку в Instagram і часто публікує відео зі своїх численних тренувань.

Читайте зізнання Олени Кравець про те, як після народження двійнят вона опинилася на межі розлучення.

Марина Григоренко
Марина Григоренко Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Рейтинг
Найкращі актори за версією The New York Times
1
Бенедикт Камбербетч Бенедикт Камбербетч
2
Крістен Стюарт Крістен Стюарт
3
Дензел Вашингтон Дензел Вашингтон
4
Хоакін Фенікс Хоакін Фенікс
5
Тесса Томпсон Тесса Томпсон
Хто ще увійшов до TOP-13
Follow the ЗІРКИ
На кого підписатись
Маша Ефросиніна @mashaefrosinina | 1.5 млн
Маша Ефросиніна @mashaefrosinina | 1.5 млн
Володимир Остапчук @vova_ostapchuk | 538К
Володимир Остапчук @vova_ostapchuk | 538К
Нікіта Добринін @nikitadobrynin | 1.3 млн
Нікіта Добринін @nikitadobrynin | 1.3 млн
Леся Нікітюк @lesia_nikituk | 3.7 млн
Леся Нікітюк @lesia_nikituk | 3.7 млн
Олексій Дурнєв @aleksey_durnev | 509К
Олексій Дурнєв @aleksey_durnev | 509К
1/2
Зворотній відлік
До Нового року залишилось:
Готуємось разом
Під ялинку!
Прем'єра тижня
THE HARDKISS — Сестра
У кліпі знялася популярна акторка
Новорічний mood ​​​
А ви скучили за олів'є? Наталія Орейро — ТАК!
Must visit
Головні концерти грудня
Дозвілля для меломанів
Цитата дня

Мені дуже дивно за цим спостерігати і тут питання – хто ж головний корупціонер?

Юрій Нікітін український музичний продюсер
Скандал набирає обертів
Home alone
Будинок Кевіна можна орендувати
Скільки коштує житло Маккалістерів
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти