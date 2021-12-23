Дочь Елены Кравец выросла красоткой: как она сейчас выглядит и чем занимается

Старшей дочери Елены Кравец Маше уже 18 лет. На кого она сейчас учится и как выглядит – узнайте в нашем материале

Дочь Елены Кравец очень похожа на звездную маму / Фото: instagram.com/lennykravets, instagram.com/maarriill

У известной комедийной актрисы трое детей: близняшки Катя и Ваня, которым пять лет, а также совершеннолетняя дочь Мария. Елена Кравец недавно рассказала, что Маша начала жить отдельно еще три года назад, когда ей было 15. Поэтому она уже достаточно самостоятельная и целеустремленная, как утверждает ее звездная мама.

Маша более 10 лет занимается танцами в стиле фристайл. К тому же, она училась в одной из самых популярных танцевальных школ Украины, а сейчас делает большие успехи побеждая в разных танцевальных конкурсах как в нашей стране, так и за границей.

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Много подписчиков Маши считают, что внешне она очень похожа на знаменитую маму.

Мария Кравец активно занимается танцами и учится на пиарщика / Фото: instagram.com/maarriill Мария Кравец активно занимается танцами и учится на пиарщика / Фото: instagram.com/maarriill Мария Кравец активно занимается танцами и учится на пиарщика / Фото: instagram.com/maarriill Мария Кравец активно занимается танцами и учится на пиарщика / Фото: instagram.com/maarriill Мария Кравец активно занимается танцами и учится на пиарщика / Фото: instagram.com/maarriill Мария Кравец активно занимается танцами и учится на пиарщика / Фото: instagram.com/maarriill Мария Кравец активно занимается танцами и учится на пиарщика / Фото: instagram.com/maarriill Мария Кравец активно занимается танцами и учится на пиарщика / Фото: instagram.com/maarriill 1 /8

Известно, что девушка закончила частную Новопечерскую школу, а потом поступила в университет на пиарщика.

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Мария активно ведет страничку в Instagram и часто публикует видео со своих многочисленных тренировок.

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