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Дочь Елены Кравец выросла красоткой: как она сейчас выглядит и чем занимается

Марина Григоренко Марина Григоренко Редактор Звезды Сегодня
23 декабря, 16:15
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Старшей дочери Елены Кравец Маше уже 18 лет. На кого она сейчас учится и как выглядит – узнайте в нашем материале
Дочь Елены Кравец очень похожа на звездную маму
Дочь Елены Кравец очень похожа на звездную маму / Фото: instagram.com/lennykravets, instagram.com/maarriill

У известной комедийной актрисы трое детей: близняшки Катя и Ваня, которым пять лет, а также совершеннолетняя дочь Мария. Елена Кравец недавно рассказала, что Маша начала жить отдельно еще три года назад, когда ей было 15. Поэтому она уже достаточно самостоятельная и целеустремленная, как утверждает ее звездная мама.

Маша более 10 лет занимается танцами в стиле фристайл. К тому же, она училась в одной из самых популярных танцевальных школ Украины, а сейчас делает большие успехи побеждая в разных танцевальных конкурсах как в нашей стране, так и за границей.

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Много подписчиков Маши считают, что внешне она очень похожа на знаменитую маму.

Мария Кравец активно занимается танцами и учится на пиарщика | Фото: instagram.com/maarriill
Мария Кравец активно занимается танцами и учится на пиарщика / Фото: instagram.com/maarriill
Мария Кравец активно занимается танцами и учится на пиарщика | Фото: instagram.com/maarriill
Мария Кравец активно занимается танцами и учится на пиарщика / Фото: instagram.com/maarriill
Мария Кравец активно занимается танцами и учится на пиарщика | Фото: instagram.com/maarriill
Мария Кравец активно занимается танцами и учится на пиарщика / Фото: instagram.com/maarriill
Мария Кравец активно занимается танцами и учится на пиарщика | Фото: instagram.com/maarriill
Мария Кравец активно занимается танцами и учится на пиарщика / Фото: instagram.com/maarriill
Мария Кравец активно занимается танцами и учится на пиарщика | Фото: instagram.com/maarriill
Мария Кравец активно занимается танцами и учится на пиарщика / Фото: instagram.com/maarriill
Мария Кравец активно занимается танцами и учится на пиарщика | Фото: instagram.com/maarriill
Мария Кравец активно занимается танцами и учится на пиарщика / Фото: instagram.com/maarriill
Мария Кравец активно занимается танцами и учится на пиарщика | Фото: instagram.com/maarriill
Мария Кравец активно занимается танцами и учится на пиарщика / Фото: instagram.com/maarriill
Мария Кравец активно занимается танцами и учится на пиарщика | Фото: instagram.com/maarriill
Мария Кравец активно занимается танцами и учится на пиарщика / Фото: instagram.com/maarriill
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Известно, что девушка закончила частную Новопечерскую школу, а потом поступила в университет на пиарщика.

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Мария активно ведет страничку в Instagram и часто публикует видео со своих многочисленных тренировок.

Читайте признание Елены Кравец о том, как после рождения двойняшек она оказалась на грани развода.

Марина Григоренко
Марина Григоренко Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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