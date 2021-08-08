DOROFEEVA повідомила про стан свого танцюриста, якого побили в Києві

Танцюриста з балету Наді Дорофєєвої – Євгенія Гончаренко – побили в Києві. Нападником виявився службовець Управління держохорони, а Гончаренко після інциденту перебуває в стані коми

Стало відомо про стан здоров'я танцюриста з команди Наді Дорофєєвої - його побили в Києві / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Женя Гончаренко після трепанації черепа знаходиться в стабільно важкому стані. Про це сьогодні повідомила його мама у Facebook, а Надя Дорофєєва опублікувала інформацію в сторіс.

На сьогодні інформація, що буде в комі ще мінімум 10 днів. Це для того, щоб набряк головного мозку зменшився. Тільки тоді його будуть поступово виводити зі сну і діагностувати можливі наслідки, – написала мама Жені.

Що відомо про стан побитого танцюриста в Києві / Скріншот: instagram.com/stories/nadyadorofeeva

Що сталося

Тиждень тому біля київського клубу "Ліфт" чоловік побив Женю Гончаренко. В результаті цього у хлопця був крововилив у мозок, йому зробили трепанацію черепа і ввели у медикаментозну кому.

Незабаром Надя Дорофєєва повідомила, що поліція затримала нападника, ним виявився службовець Управління держохорони.

Женю Гончаренко побили в центрі Києва / Фото: instagram.com/zhenja_goncharenko

Справою зайнялася Державне бюро розслідувань (ДБР). Нападника визначили в камеру попереднього затримання – йому загрожує позбавлення волі на строк до 8 років .

До слова, в Управлінні держохорони повідомили, що в цьому інциденті "мала місце банальщина", що би це не означало.

Уривок відеозапису побиття танцюриста Наді Дорофєєвої:

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