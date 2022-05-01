Друга ріка познущалися з Путіна перед посольством Росії у Латвії (фото)

Фронтмен гурту Друга ріка Валерій Харчишин через окупантів залишився без дому – рашисти знищили майно музиканта у Гостомелі.
Нещодавно колектив вирушив у благодійний тур Європою, щоб зібрати кошти для ЗСУ. ДР вже відіграли концерти у Вільнюсі та Ризі, а між виступами "відвідали" російське посольство у столиці Латвії.
В березні на будівлі, розташованій навпроти посольства РФ, повісили величезний портрет Путіна авторства Крішса Салманіса.
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Kop PAR Ukrainu! Kop PRET Putinu! #StandWithUkraine pic.twitter.com/73dJz30pnr— Paula Stradia Medicnas vstures muzejs (@medicinasmuzejs) March 8, 2022
Валерій Харчишин та Сергій Рега зробили кілька світлин біля посольства та банера з артом, показавши Путіну середній палець. Кадри опублікувала у своєму Facebook-профілі Катерина Скурідіна.
Музиканти взяли участь у перфомансі, організованому активістами української діаспори та небайдужих латвійців. Валерій Харчишин виконав "Ой, у лузі червона калина" – дивіться відео:
У рамках свого європейського туру Друга ріка зіграють також у Таллінні, Празі та Брно. Раніше колектив збирав гроші для захисників Маріуполя.
"Сьогодні" писали, що Jerry Heil та Kalush Orchestra записали пісню про Анджеліну Джолі, яка приїхала допомагати українцям.
"Я розумів, що буду тут, якою б не була ситуація. Багато хто намагався виїхати. Це просто клоуни. Смішно."