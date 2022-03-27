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Згорів будинок лідера "Другої ріки" Валерія Харчишина – до нього потрапив снаряд російських окупантів

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27 березня, 21:46
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Знаменитий український музикант повідомив, що будинок, який він сам збудував у Гостомелі, зруйнований – його сім'ї більше нема куди повертатися
Будинок Валерія Харчишина у Гостомелі повністю зруйнований окупантами
Будинок Валерія Харчишина у Гостомелі повністю зруйнований окупантами / Фото: facebook.com/valeriy.kharchyshyn

Про те, що російські орки зруйнували будинок Валерія, музикант повідомив на своїй сторінці у Facebook, опублікувавши фото, зроблені у мирний час. Зазначимо, що раніше снаряд окупантів потрапив до будинку продюсера та шоумена Ігоря Кондратюка.

Цей будинок під Гостомелем – частина мого життя. В ньому виросли і жили троє моїх синів. Я будував його за всі гроші, шо я заробляв. Я боровся за нього, коли у мене відбирали землю, коли намахували будівельники шахраї – перебудовував майже усе. Нещодавно я побудував поруч будиночок для батьків, що виявили бажання переїхати. Під час затяжної ковід-кризи. На останні гроші. Батьки не переїхали. Не встигли, – пише Харчишин.

Валерій Харчишин заявив, що його будинок зруйнувала російська армія
Валерій Харчишин заявив, що його будинок зруйнувала російська армія / Фото: facebook.com/valeriy.kharchyshyn

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За словами Валерія, він ще не повідомив своїх дітей про те, що у них більше немає дома.

Для моїх дітей цей будинок — їхній дім. Їхня Україна. Вчора він повністю згорів. Орки влучили в нього. У моїх дітей тепер немає "їхньої України" Їм нема куди повернутися. Вони про це ще не знають. Як і не знає мій старший син, що нині на півночі захищає свій дім…

Також Харчишин повідомив, що у будинку залишалися дві його кішки. Музикант не впевнений, що домашні вихованці залишилися живими.

Там залишались двоє кішок, яких я ще кілька днів тому годував. Я не впевнений що вони живі. Чорти в лаптях нищать наші будинки, наше майно, але вони не знищать нас. Не знищать нашу волю, наші руки, наші знання, наші вміння. Я побудую сотні таких будинків. Ми все відбудуємо. Кожну домівку. Посадимо тисячі дерев. Але спочатку ми знищемо кожного орка, що ступив на нашу землю. Горіти вам у пеклі, чорти кацапські, доки тлітимуть наші будинки.

Ми також повідомляли, що російські окупанти зруйнували будинок продюсера та ексчоловіка Ані Лорак – Юрія Фалеси.

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