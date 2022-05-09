DZIDZIO розповів про містичний сон, який наснився йому напередодні війни

Ведучий каналу "Україна", популярний співак, актор, продюсер та музикант DZIDZIO розповів про віщий сон за кілька днів до нападу Росії на Україну та зізнався, як ставиться до росіян

DZIDZIO розповів про страшний віщий сон перед війною / Фото: instagram.com/dzidzio

DZIDZIO, мама я кого допомагає українцям у Європі, в інтерв'ю програмі "Ранок з Україною" зізнався – з самого дитинства знав, що таке війна і не вірив у "дружні народи", адже його родина пережила чимало складних моментів.

"Я цю війну пережив ще в дитинстві. Мені мої бабуся, прабабуся, дідусь розповідали про москалів. Мене так виховували. Розповідали, які вони нечесні, підлі, підступні зрадники… і я з тим жив. Вже коли переїхав у Київ, почав думати, що я надто радикальний і хотів виправдати їх, але помилявся, такі вони і є", – коментує ведучий каналу "Україна" DZIDZIO.

А підтверджували слова рідних артиста історії, які відбувалися у далекому минулому:

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"Наприклад, голод… Бабця розповідала, як вони не мали що їсти і ходили на поле, шукати картоплю там, де її вже зібрали. Знаходили обмерзлу і їли її. Їли паляницю з жому – з відходів від цукрового буряка. І пам’ятаю, якось вона казала нам: "Чекайте діти, будете ще їсти паляницю з жому". А я запевняв її, що вже такого не буде – інші часи", – пригадує артист.

DZIDZIO згадав розповіді старшого покоління про війну / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

DZIDZIO, як і більшість українців, не вірив у те, що війна може повторитись на території України. Не змогли переконати його навіть дзвіночки, що доносилися звідусіль, про небезпеку. Співак навіть бачив пророчий сон, але зрозумів його лише 24 лютого.

"Американці добре повідомляли і рекомендували готуватись… треба було прислуховуватись. А ще напередодні мені наснився містичний сон, наче випадали всі зуби, але без крові. Так, наче попіл перегорівший… я все думав, що це значить, – розповідає DZIDZIO. – Але що я вам скажу – після того, як ти опиняєшся в ямі, наступного дня – йдеш догори".

Раніше ми писали, що друг DZIDZIO опинився у реанімації після атаки рашистів.