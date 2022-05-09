Зірки
Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
⚡ Битва за "Азовсталь" 🙏 9 травня ⚓ Маріуполь в облозі ⚠ Бензинова криза

Eurovision 2022

Кекелія вагітна

Курйоз з Летицією

РіРі сказала так?

Джавелін Тіни

MamaRika - вдома
СЬОГОДНІ Зірки Українські

DZIDZIO розповів про містичний сон, який наснився йому напередодні війни

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Team Lead Зірки Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
9 травня, 19:00
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Ведучий каналу "Україна", популярний співак, актор, продюсер та музикант DZIDZIO розповів про віщий сон за кілька днів до нападу Росії на Україну та зізнався, як ставиться до росіян
DZIDZIO розповів про страшний віщий сон перед війною
DZIDZIO розповів про страшний віщий сон перед війною / Фото: instagram.com/dzidzio

DZIDZIO, мама я кого допомагає українцям у Європі, в інтерв'ю програмі "Ранок з Україною" зізнався – з самого дитинства знав, що таке війна і не вірив у "дружні народи", адже його родина пережила чимало складних моментів.

"Я цю війну пережив ще в дитинстві. Мені мої бабуся, прабабуся, дідусь розповідали про москалів. Мене так виховували. Розповідали, які вони нечесні, підлі, підступні зрадники… і я з тим жив. Вже коли переїхав у Київ, почав думати, що я надто радикальний і хотів виправдати їх, але помилявся, такі вони і є", – коментує ведучий каналу "Україна" DZIDZIO.

А підтверджували слова рідних артиста історії, які відбувалися у далекому минулому:

Реклама

"Наприклад, голод… Бабця розповідала, як вони не мали що їсти і ходили на поле, шукати картоплю там, де її вже зібрали. Знаходили обмерзлу і їли її. Їли паляницю з жому – з відходів від цукрового буряка. І пам’ятаю, якось вона казала нам: "Чекайте діти, будете ще їсти паляницю з жому". А я запевняв її, що вже такого не буде – інші часи", – пригадує артист.

DZIDZIO згадав розповіді старшого покоління про війну
DZIDZIO згадав розповіді старшого покоління про війну / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

DZIDZIO, як і більшість українців, не вірив у те, що війна може повторитись на території України. Не змогли переконати його навіть дзвіночки, що доносилися звідусіль, про небезпеку. Співак навіть бачив пророчий сон, але зрозумів його лише 24 лютого.

"Американці добре повідомляли і рекомендували готуватись… треба було прислуховуватись. А ще напередодні мені наснився містичний сон, наче випадали всі зуби, але без крові. Так, наче попіл перегорівший… я все думав, що це значить, – розповідає DZIDZIO. – Але що я вам скажу – після того, як ти опиняєшся в ямі, наступного дня – йдеш догори".

Раніше ми писали, що друг DZIDZIO опинився у реанімації після атаки рашистів.

Реклама

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Team Lead Зірки Сьогодні

В журналістиці з 2017 року. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач.

Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барських

"Буде весна"

Макс Барських

Олександр Пономарьов

"Україна переможе"

Олександр Пономарьов

Антитіла

"Топити за своє"

Антитіла

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Співаймо разом!
Тепер не разом
Зірки, які нещодавно розлучилися
1
Тіш Сайрус та Біллі Рей Тіш Сайрус та Біллі Рей
28 лет
2
Джейсон Момоа та Ліза Боне Джейсон Момоа та Ліза Боне
16 лет
3
Надя Дорофєєва та Вова Дантес Надя Дорофєєва та Вова Дантес
10 лет
4
Дар'я та Михайло Кацуріни Дар'я та Михайло Кацуріни
7 лет
5
Дмитро Ступка та Поліна Логунова Дмитро Ступка та Поліна Логунова
6 лет
6
Моргенштерн і Ділара Моргенштерн і Ділара
5 лет
7
Роман Сасанчин та Іванна Роман Сасанчин та Іванна
2 года
Чому розійшлися?
Королева і писанка
Два цікаві факти про Єлизавету II
Як королева пов'язана з Україною
Insta News
Кузьмі б сподобалося
Дочка Кузьми Скрябіна

«Ми вирішили передати на аукціон футболку батька. Кошти підуть на підтримку ЗСУ»

Вона сказала "так"
Іраклі Макацарія одружується!
Обраниця молодша на 17 років!
Хто наречена?
Опитування
Сасекські в Нідерландах
Рідкісна поява на публіці Меган та Гаррі
Більше фото
Цитата дня

Нам потрібні міцні люди із нормальною психікою. Тому зараз важливо їх підтримувати позитивним контентом.

Цитата на segodnya.ua
Анна Трінчер Співачка, блогерка
Чесне інтерв'ю Трінчер
Маленький принц
Як вам новий портрет принца Луї?
Больше фото принца Луї

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти