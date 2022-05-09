DZIDZIO рассказал о мистическом сне, который приснился ему накануне войны

Ведущий канала "Украина", популярный певец, актер, продюсер и музыкант DZIDZIO рассказал о вещем сне за несколько дней до нападения России на Украину и признался, как относится к россиянам

DZIDZIO рассказал о страшном вещем сне перед войной / Фото: instagram.com/dzidzio

DZIDZIO, мама которого помогает украинцам в Европе, в интервью программе "Ранок з Україною" признался – с самого детства знал, что такое война и не верил в "дружественные народы", ведь его семья пережила немало сложных моментов.

Я пережил эту войну еще в детстве. Мне мои бабушка, прабабушка, дедушка рассказывали о москалях. Меня так воспитывали. Рассказывали, какие они нечестные, подлые, коварные предатели…и я с этим жил. Уже когда переехал в Киев, начал думать, что я слишком радикальный и хотел оправдать их, но ошибался, такие они и есть, – комментирует ведущий канала "Украина" DZIDZIO.

А подтверждали слова родных артиста истории, которые происходили в далеком прошлом:

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Например, голод…Бабушка рассказывала, как у них было что есть и ходили на поле, искать картошку там, где ее уже собрали. Находили обмерзшую и ели ее. Ели паляницю из жома – из отходов от сахарной свеклы. И помню, как-то она говорила нам: "Ждите, дети, будете еще есть паляницю из жома". А я уверял ее, что такого не будет – другие времена.

DZIDZIO вспомнил рассказы старшего поколения о войне / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

DZIDZIO, как и большинство украинцев, не верил в то, что война может повториться на территории Украины. Не смогли убедить его даже доносившиеся отовсюду звоночки об опасности. Певец даже видел вещий сон, но понял его только 24 февраля.

Американцы сообщали и рекомендовали готовиться…нужно было прислушиваться. А еще накануне приснился мистический сон, словно выпадали все зубы, но без крови. Да, как пепел перегоревший…я все думал, что это значит, – рассказывает DZIDZIO. – Но что я вам скажу – после того, как ты оказываешься в яме, на следующий день – идешь вверх.

Ранее мы сообщали, что друг DZIDZIO оказался в реанимации после атаки рашистов.