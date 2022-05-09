Звезды
Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
⚡ Битва за "Азовсталь" 🙏 9 мая ⚓ Мариуполь в осаде ⚠ Бензиновый кризис

Eurovision 2022

Кекелия беременна

Курьез с Летицией

РиРи сказала да?

Джавелин Тины

MamaRika - дома
СЕГОДНЯ Звезды Украинские

DZIDZIO рассказал о мистическом сне, который приснился ему накануне войны

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Team Lead Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
9 мая, 19:00
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Ведущий канала "Украина", популярный певец, актер, продюсер и музыкант DZIDZIO рассказал о вещем сне за несколько дней до нападения России на Украину и признался, как относится к россиянам
DZIDZIO рассказал о страшном вещем сне перед войной
DZIDZIO рассказал о страшном вещем сне перед войной / Фото: instagram.com/dzidzio

DZIDZIO, мама которого помогает украинцам в Европе, в интервью программе "Ранок з Україною" признался – с самого детства знал, что такое война и не верил в "дружественные народы", ведь его семья пережила немало сложных моментов.

Я пережил эту войну еще в детстве. Мне мои бабушка, прабабушка, дедушка рассказывали о москалях. Меня так воспитывали. Рассказывали, какие они нечестные, подлые, коварные предатели…и я с этим жил. Уже когда переехал в Киев, начал думать, что я слишком радикальный и хотел оправдать их, но ошибался, такие они и есть, – комментирует ведущий канала "Украина" DZIDZIO.

А подтверждали слова родных артиста истории, которые происходили в далеком прошлом:

Реклама

Например, голод…Бабушка рассказывала, как у них было что есть и ходили на поле, искать картошку там, где ее уже собрали. Находили обмерзшую и ели ее. Ели паляницю из жома – из отходов от сахарной свеклы. И помню, как-то она говорила нам: "Ждите, дети, будете еще есть паляницю из жома". А я уверял ее, что такого не будет – другие времена.

DZIDZIO вспомнил рассказы старшего поколения о войне
DZIDZIO вспомнил рассказы старшего поколения о войне / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

DZIDZIO, как и большинство украинцев, не верил в то, что война может повториться на территории Украины. Не смогли убедить его даже доносившиеся отовсюду звоночки об опасности. Певец даже видел вещий сон, но понял его только 24 февраля.

Американцы сообщали и рекомендовали готовиться…нужно было прислушиваться. А еще накануне приснился мистический сон, словно выпадали все зубы, но без крови. Да, как пепел перегоревший…я все думал, что это значит, – рассказывает DZIDZIO. – Но что я вам скажу – после того, как ты оказываешься в яме, на следующий день – идешь вверх.

Ранее мы сообщали, что друг DZIDZIO оказался в реанимации после атаки рашистов.

Реклама

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Team Lead Звезды Сегодня

В журналистике с 2017 года. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик.

Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барских

"Буде весна"

Макс Барских

Александр Пономарев

"Україна переможе"

Александр Пономарев

Антитела

"Топити за своє"

Антитела

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Петь вместе!
Больше не вместе
Звезды, которые недавно расстались
1
Тиш Сайрус и Билли Рэй Тиш Сайрус и Билли Рэй
28 лет
2
Джейсон Момоа и Лиза Боне Джейсон Момоа и Лиза Боне
16 лет
3
Надя Дорофеева и Вова Дантес Надя Дорофеева и Вова Дантес
10 лет
4
Дарья и Михаил Кацурины Дарья и Михаил Кацурины
7 лет
5
Дмитрий Ступка и Полина Логунова Дмитрий Ступка и Полина Логунова
6 лет
6
Моргенштерн и Дилара Моргенштерн и Дилара
5 лет
7
Роман Сасанчин и Иванна Роман Сасанчин и Иванна
2 года
Почему разошлись?
Королева и писанка
Два любопытных факта о Елизавете II
Как королева связана с Украиной
Insta News
Кузьма бы одобрил
Дочь Кузьмы Скрябина

«Мы решили передать на аукцион футболку отца. Средства пойдут на поддержку ВСУ »

Она сказала "Да"
Иракли Макацария женится!
Избранница младше на 17 лет!
Кто невеста?
Опрос
Сассекские в Нидерландах
Редкое появление на публике Меган и Гарри
Больше фото
Цитата дня

Нам нужны крепкие люди с нормальной психикой. Поэтому сейчас важно их поддерживать положительным контентом.

Цитата на segodnya.ua
Анна Тринчер Певица, блогер
Честное интервью Тринчер
Маленький принц
Как вам новый портрет принца Луи?
Больше фото принца Луи

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять