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Катерина Репяхова показала досягнення маленького сина в Карпатах

Ганна Ковпак Ганна Ковпак Редакторка
12 серпня, 09:45
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Дружина Віктора Павлика зараз відпочиває в санаторії в Карпатах разом зі своєю мамою і тіткою, насолоджуючись природою і займаючись своїм здоров'ям
Катерина Репяхова з сином в Карпатах
Катерина Репяхова з сином в Карпатах / Фото: instagram.com/repyahovakate

Поки чоловік – співак Віктор Павлик працює, його дружина Катерина Репяхова взяла сина і поїхала відновлювати своє здоров'я в один із санаторіїв у Західній Україні. Про це вона активно розповідає в Instagram.

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Катерина Репяхова з сином в Карпатах
Катерина Репяхова з сином в Карпатах / Фото: скриншот

У сторіс блогер показала, як підріс син Міша і вже активно агукає, відповідаючи мамі. Короткий відеоролик вона підписала так:

Любов більше, ніж всесвіт.

Катерина Репяхова з сином в Карпатах
Катерина Репяхова з сином в Карпатах / Фото: скриншот

Пізніше Катерина показала, як вони з сином насолоджуються природою і гуляю серед буйної зелені.

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Катерина Репяхова з сином відвідала концерт співака Романа Скорпіона
Катерина Репяхова з сином відвідала концерт співака Романа Скорпіона / Фото: скриншот

Увечері мама-блогер теж не сумує – вона з сином відвідала концерт співака Романа Скорпіона. За словами Катерини, це був перший концерт сина, який він слухав в колясці і пританцьовуючи у мами на руках.

На відпочинок Катерина приїхала не тільки з сином, а і з мамою і тіткою.

Український артист Віктор Павлик, який раніше розповів, яке стати батьком в 55 років , Зізнався, що його син зараз більше схожий на нього, ніж на свою маму, Катерину Репяхову. За словами співака, маленький Михайло такий же активний і крикливий, як і він сам, коли був маленьким. Але припустити, що новонароджений малюк піде по його стопах і стане співаком – Віктор поки не може.

Дивіться інтерв'ю Віктора Павліка для "Зіркового шляху":

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Ганна Ковпак
Ганна Ковпак Редакторка

Має 5-річний досвід роботи у написанні текстів lifestyle-тематики. Зараз зосередила свою увагу на психології та здоровому способі життя. Співпрацювала з інтернет-виданнями "Подробиці", "Вєсті". Любитель книг, красивих суконь та червоної помади.

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