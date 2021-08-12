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Екатерина Репяхова показала достижения маленького сына в Карпатах

Анна Ковпак Анна Ковпак Редактор
12 августа, 09:45
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Жена Виктора Павлика сейчас отдыхает в санатории в Карпатах вместе со своей мамой и тетей, наслаждая природой и занимаясь своим здоровьем
Екатерина Репяхова с сыном в Карпатах
Екатерина Репяхова с сыном в Карпатах / Фото: instagram.com/repyahovakate

Пока муж – певец Виктор Павлик работает, его супруга Екатерина Репяхова взяла сына и уехала восстанавливать свое здоровье в один из санаториев в Западной Украине. Об этом она активно рассказывает в Instagram.

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Екатерина Репяхова с сыном в Карпатах
Екатерина Репяхова с сыном в Карпатах / Фото: скриншот

В сторис блогер показала, как подрос сын Миша и уже активно агукает, отвечая маме. Короткий видеоролик она подписала так:

Любовь больше, чем вселенная.

Екатерина Репяхова с сыном в Карпатах
Екатерина Репяхова с сыном в Карпатах / Фото: скриншот

Позже Екатерина показала, как они с сыном наслаждаются природой и гуляю среди буйной зелени.

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Екатерина Репяхова с сыном посетила концерт певца Романа Скорпиона
Екатерина Репяхова с сыном посетила концерт певца Романа Скорпиона / Фото: скриншот

Вечером мама-блогер также не грустит – она с сыном посетила концерт певца Романа Скорпиона. По словам Екатерины, это был первый концерт сына, который он слушал в коляске и пританцовывая у мамы на руках.

На отдых Екатерина приехала не только с сыном, а и с мамой и тетей.

Украинский артист Виктор Павлик, который ранее рассказал, каково стать отцом в 55 лет, признался, что его сын сейчас больше похож на него, чем на свою маму, Екатерину Репяхову. По словам певца, маленький Михаил такой же активный и крикливый, как и он сам, когда был маленьким. Но предположить, что новорожденный малыш пойдет по его стопам и станет певцом – Виктор пока не может.

Смотрите интервью Виктора Павлика для "Зіркового шляху":

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Анна Ковпак
Анна Ковпак Редактор

Имеет 5-летний опыт работы в написании текстов lifestyle-тематики. Сейчас сосредоточила свое внимание на психологии и здоровом образе жизни. Сотрудничала с интернет-изданиями "Подробности", "Вести". Любитель книг, красивых платьев и красной помады.

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Я активно общаюсь с KyivPride, хожу на парады, они меня поддерживают, и я их. Всю жизнь со мной были друзья нетрадиционной ориентации, и их отношения для меня пример. Я их искренне защищаю, потому что они мне близки, и я никому не дам их в обиду.

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