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Екс-холостяк Микита Добринін вступив до лав територіальної оборони Києва

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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1 березня, 21:19
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Незалежно від професії, заробітку та статусу українці продовжують вступати до лав українки армії та тероборони, щоб захищати незалежність України
Микита Добринін вступив у тероборону
Микита Добринін вступив у тероборону / Фото: instagram.com/nikitadobrynin

Артисти та українські знаменитості готові протистояти російській агресії. Слідом за учасником другого сезону "Холостячки" Максом Тарпатою до лав тероборони вступив головний герой "Холостяк-9" Микита Добринін.

Про те, що тепер телеведучий несе службу в обороні Києві, він повідомив символічне фото у своєму Instagram, на якому ніжно цілує чоловік Дашу Квіткову

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Вирушив у вбрання! Все буде Україна, – підписав фото із дружиною Добринін.

Фото – instagram.com/nikitadobrynin

Даша Квіткова чекає дружина будинку разом із семимісячним синочком Левом. Дівчина жорстко відповіла коментаторам, які пишуть, що сім'я Добриніних вже втекла з Києва.

Така історія злить мене найбільше, коли під час, коли ми всі маємо об'єднатися, деякі кібербулят, хейтять і виписують якусь просто херню. На вашу думку, ми не в Києві, ми нікуди не поїхали, ми перебуваємо вдома у моїх батьків, нас семеро дорослих і четверо дітей, – розповіла в Instagram Квіткова.

Скріншот – instagram.com/kvittkova

Разом із Микитою до лав тероборони вступили брат і батько Даші.

Скріншот – instagram.com/kvittkova

Також Потап закликав Росію припинити війну проти України : "Нам не потрібен ваш "російський світ"

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Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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