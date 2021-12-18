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Екссолістка Artik & Asti про свій відхід із групи: Якби могла вчинити інакше, я обов'язково вчинила б

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
18 грудня, 09:40
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На початку листопада продюсер та учасник гурту Артем Умріхін заявив, що Ганна Дзюба залишає групу за власним бажанням
/ Фото: instagram.com/astiselfmade/

Раніше Ганна сказала, що виросла професійно і тепер настав час рухатися далі. Співачка змінила імідж, оголосила про сольний проект заінтригувала тизером кліпу . Артистка не стала міняти псевдонім , як цього чекало багато хто, а просто додала до нього своє ім'я – тепер вона Anna Asti.

Згодом Дзюба знову вирішила заговорити про групу. Екссолістка Artik&Asti ще раз подякувала всім шанувальникам за підтримку та зазначила, що не хоче обговорювати свій відхід із популярного гурту.

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Ця глава мого життя завершена і залишена, з великою повагою, у минулому. Я дуже вдячна Артику та нашій історії Artik&Asti, бажаю нам успіху на новому шляху, обом, тому не буду "прикрашати" її подробицями та деталями заради хайпу або чогось ще. Якби я могла вчинити інакше, я обов'язково вчинила б. Хочу залишити після нас щось хороше, а не купу пліток і чвар. Нехай так і буде, – написала Ганна у Instagram.

Asti готується до повернення на сцену
Asti готується до повернення на сцену / Фото: Инстаграм

Нагадаємо, раніше продюсер та учасник гурту Артем Умріхін зізнався, що нову учасницю вже знайшли . В оновленому складі Artik&Asti планують випустити пісню на початку року .

Чому розпався дует Artik&Asti?

Плітки про це ходили давно. У Мережі неодноразово обговорювали можливі скандальні версії, але всі припущення виявилися помилковими. Учасники просто вирішили окремо займатися творчістю, як заявив після новини про припинення дуету Артем Умріхін.

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