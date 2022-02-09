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Ексучасник Время и Стекло Позитив економить на собі, але дарує Потапу презенти за 1000 доларів

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
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9 лютого, 14:22
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Популярний співак розповів про свій гардероб та витрати
Позитив зізнався, що на подарунки для Потапа готовий витрачати більше, ніж на себе
Позитив зізнався, що на подарунки для Потапа готовий витрачати більше, ніж на себе / Фото: YouTube

Олексій Завгородній він же Позитив зізнається, у повсякденному житті він намагається одягатися якнайпростіше.

Напевно, через моменти з минулого. Коли ми вже стали артистами, але ще їздили до метро, треба було все контролювати. За зовнішній вигляд можна було й відхопити

/ Фото: instagram.com/positiff

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Позитив завжди дуже ретельно підбирає образи. Відштовхується не лише від настрою.

Якщо я підходжу до шафи і розумію, що мені сподобалися сині шкарпетки, то під них підбиратиму весь look. Навіть труси! Обов'язково. Їх ніби ніхто не бачить, але сам знаю. Ось зроблять комплімент, що добре виглядаю, а я впевнено відповім: "А ти бачив колір трусів?", – цитує співака "Новий канал"

Гардероб у Позитиву немаленький. Незважаючи на це, на речі він витрачає не так багато грошей. Як зазначає співак, 50% речей він купує сам, а 50% дістається після зйомок та виступів. Наприклад, на зйомках одного з шоу з' явився в кросівках Balenciaga, куплених для концерту "Время и Стекло".

Тоді нам і всьому балету замовили однакове взуття, на яке витратили половину бюджету всього заходу. Купив би сам такі кросівки? Мабуть, ні… Дуже дорого. Я можу собі це дозволити, але не хочу витрачати 600 чи 800 доларів на взуття.

Позитив розповів, що на подарунки для Потапа готовий витратити більше, ніж він.

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Потап та Позитив
Потап та Позитив / Фото: instagram.com/realpotap

Останні два чи три дні народження дарував речі, які коштують тисячу доларів та більше.

Раніше Позитив назвав причину розпаду групи "Время и Стекло".

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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