Ектор Хіменес-Браво про інтимне життя: Пропонували позбавити цноти та секс утрьох

Усі по-різному ставляться до експерементів у ліжку, дехто і зовсім їх не сприймає. От відомий шеф-кухар вирішив відверто поговорити на цю тему і розказати про своє інтимне життя

Ектор Хіменес-Браво поміркував про інтимне життя і сексуальні експеременти. / Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

Ектор Хіменес-Браво наголосив, що секс без шлюбу – це особиста справа кожного. Втім, він це не зовсім одобрює. До речі, нещодавно шоумен Антін Мухарський розповів про секс з дружиною у публічних місцях.

За словами Ектора, у його досвіді було чимало пропозицій від дівчат – вони самі проявляли ініціативу щодо нього. При цьому шеф-кухарю не завжди така затія подобалась, адже він сам прагне добиватися жіночого серця.

Реклама

Для мене дуже важливо бути мисливцем і самостійно домагатися дівчину, а не коли вона вже одразу на все готова і сама ініціює. Знаєте, так би мовити, дівчина повинна "здатися" чоловіку, підіграти йому. Адже процес знайомства, флірт – це гра, – поділився думками Хіменес-Браво.

Ектор Хіменес-Браво шокував відвертими зізнаннями. / Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

На думку Ектора, жінка має дати чоловіку пограти в цю гру, відчути інтригу та домогтися її.

Ба більше Хіменес-Браво пригадав, що колись дівчата пропонували йому секс утрьох, а одна навіть захотіла, аби він позбавив її цноти.

Реклама

Мені пропонували секс утрьох, позбавити цноти, просили відвезти в аеропорт і зробити все що завгодно, секс-вечірки, оргії, навіть пропонували гроші за секс. Але для мене важливі дуже почуття і зв'язок між партнерами, – наголосив кухар.

Ектор Хіменес-Браво розповів про сексуальний досвід. / Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

Ектор додав, що важливо "знати людину, намагатися їй догодити, знайти всі ключі до неї та загальний ритм". Водночас він вважає, що найкращий секс відбувається тоді, коли "ви і любите, і дружите, і хочете один одного".

Фоловери схвалили думки Ектора та зазначили, що на першому місці має бути кохання:

Реклама

Невже ще залишилися чоловіки романтики?

Я з вами згодна, у мене на першому місці кохання.

Правильно, потрібно спробувати все.

Я думала, таких чоловіків уже немає.

Фото: скріншот instagram/hectorjimenezbravo

Читайте також: