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Ектор Хіменес-Браво про інтимне життя: Пропонували позбавити цноти та секс утрьох

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редакторка проєкту "Зірки"
2 грудня, 16:58
В закладинки
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Усі по-різному ставляться до експерементів у ліжку, дехто і зовсім їх не сприймає. От відомий шеф-кухар вирішив відверто поговорити на цю тему і розказати про своє інтимне життя
Ектор Хіменес-Браво поміркував про інтимне життя і сексуальні експеременти.
Ектор Хіменес-Браво поміркував про інтимне життя і сексуальні експеременти. / Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

Ектор Хіменес-Браво наголосив, що секс без шлюбу – це особиста справа кожного. Втім, він це не зовсім одобрює. До речі, нещодавно шоумен Антін Мухарський розповів про секс з дружиною у публічних місцях.

За словами Ектора, у його досвіді було чимало пропозицій від дівчат – вони самі проявляли ініціативу щодо нього. При цьому шеф-кухарю не завжди така затія подобалась, адже він сам прагне добиватися жіночого серця.

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Для мене дуже важливо бути мисливцем і самостійно домагатися дівчину, а не коли вона вже одразу на все готова і сама ініціює. Знаєте, так би мовити, дівчина повинна "здатися" чоловіку, підіграти йому. Адже процес знайомства, флірт – це гра, – поділився думками Хіменес-Браво.

Ектор Хіменес-Браво шокував відвертими зізнаннями.
Ектор Хіменес-Браво шокував відвертими зізнаннями. / Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

На думку Ектора, жінка має дати чоловіку пограти в цю гру, відчути інтригу та домогтися її.

Ба більше Хіменес-Браво пригадав, що колись дівчата пропонували йому секс утрьох, а одна навіть захотіла, аби він позбавив її цноти.

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Мені пропонували секс утрьох, позбавити цноти, просили відвезти в аеропорт і зробити все що завгодно, секс-вечірки, оргії, навіть пропонували гроші за секс. Але для мене важливі дуже почуття і зв'язок між партнерами, – наголосив кухар.

Ектор Хіменес-Браво розповів про сексуальний досвід.
Ектор Хіменес-Браво розповів про сексуальний досвід. / Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

Ектор додав, що важливо "знати людину, намагатися їй догодити, знайти всі ключі до неї та загальний ритм". Водночас він вважає, що найкращий секс відбувається тоді, коли "ви і любите, і дружите, і хочете один одного".

Фоловери схвалили думки Ектора та зазначили, що на першому місці має бути кохання:

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  • Невже ще залишилися чоловіки романтики?
  • Я з вами згодна, у мене на першому місці кохання.
  • Правильно, потрібно спробувати все.
  • Я думала, таких чоловіків уже немає.
Фото: скріншот instagram/hectorjimenezbravo

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Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редакторка проєкту "Зірки"

У медіа з 2020 року. Писала для Gazeta.ua та Фактів ICTV. Слідкую за подіями у світі шоу-бізнесу та культури.  Навчаюсь у ЛНУ ім. Франка за спеціальністю журналістика. Живу у Чернігові. Люблю книги, кіно, активний відпочинок та свою роботу.

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