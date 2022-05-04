Ектор Хіменес-Браво порівняв рашистів із мафією Пабло Ескобара: це повне свавілля та жахіття

Зірковий кулінар каже, що окупанти значно жорстокіші та цинічніші за бандитів колумбійського наркобарона

Ектор Хіменес-Браво назвав росіян варварами / Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

Ектор Хіменес-Браво дуже болюче переживає за Україну, яка за останні 13 років проживання стала його рідною домівкою. Кулінар каже, що він подорожував усім світом та ніколи не міг подумати, що така війна взагалі можлива.

У Instagram колумбієць опублікував пост, у якому порівняв свої емоції від цієї війни з подіями у Колумбії, коли в країні орудувала мафія Пабло Ескобара.

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За словами Хіменеса-Браво, за часів відомого наркобарона в його рідній країні творилося повне свавілля та жах, і він особисто пережив це.

Я порівняв свої відчуття цієї війни з подіями у Колумбії, коли там була мафія Пабло Ескобару. Колись давно ці бандити вивезли мене в ліс та побили майже до смерті кинувши там. Там творилось повне свавілля та жахіття, – пригадав кулінар

Проте, як заявляє Ектор, навіть той жах не можна порівняти з тим, що творить путінська армія в Україні.

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Це якийсь геноцид і Гітлер у 21-му столітті, – наголосив шеф-кухар.

За словами Хіменеса-Браво, весь сучасний розвинутий світ працює для високої місії, духовно розвивається, знімає кіно, обговорює картини, історію, але не Росія.

І хто міг подумати, що з‘являться варвари, які почнуть війну у 2022 році. Будуть ґвалтувати дітей, жінок, вбивають бабусь та дідусів, мирних жителів, чоловіків. Що будуть бомбити міста. Грьобані фашисти просто вбивають частинку мене, частину України, – висловився Ектор.

Кулінар стверджує, що український народ показав усю свою сміливість та незламність за цей час. Весь світ на нашій стороні.

Ектор Хіменес-Браво впевнений, що ми переможемо, якщо утримаємо нашу єдність та не будемо своїми словами її руйнувати

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Нині не час сваритися та обговорювати якісь негативні речі. Критикувати владу, чоловіків, які працюють, а не воюють, ділити Україну на Захід та Схід. Ті, хто це робить – допомогає ворогу, – додав кулінар.

Раніше Ектор Хіменес-Браво пояснював всю суть сьогоднішньої російської еліти, яка мовчить про війну в Україні та підтримує криваву путінську політику.