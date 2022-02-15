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Ектор Хіменес-Браво вперше показав фото з новою дівчиною

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
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15 лютого, 08:57
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Відомий кулінар у День святого Валентина вирішив розсекретити нові стосунки
Ектор Хіменес-Браво опублікував селфі з новою дівчиною
Ектор Хіменес-Браво опублікував селфі з новою дівчиною / Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

Ектор Хіменес-Браво не дуже любить обговорювати своє особисте життя. Він зізнається, що зараз щасливий у нових відносинах, але ім'я обраниці не поспішає розкривати. Правда, в День святого Валентина Ектор все-таки вирішив опублікувати романтичне фото з дівчиною.

Так, обіцяв не постити. Але, просто залишу це тут. Всіх зі святом, будьте коханими та щасливими

Ектор Хіменес-Браво опублікував фото з новою дівчиною
Ектор Хіменес-Браво опублікував фото з новою дівчиною / Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

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У коментарях підписниці вже встигли відреагувати на нове фото відомого шеф-кухаря.

  • "Уххх, серце не самотнє. Я рада. Щастя"
  • "Урааа! Усього найкращого!"
  • "Ооо, жарішка"
Скріншот: Instagram
Скріншот: Instagram

До слова, в ексклюзивному інтерв'ю сайту "Сьогодні" Ектор Хіменес-Браво зізнався, свою другу половинку може назвати ідеальною – у них збігаються цілі, бажання та розуміння майбутнього.

Зараз я щасливий у стосунках. Я не розкриваю їх, бо у минулому був такий прецедент, коли це дуже негативно вплинуло на стосунки. Настане момент, коли ми перестанемо ховатися від шанувальників, але на весь свій час

Раніше Ектор Хіменес-Браво розповів про найнесподіваніший подарунок, який зробила йому обраниця на 50-річчя .

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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