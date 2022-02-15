Ектор Хіменес-Браво вперше показав фото з новою дівчиною

Відомий кулінар у День святого Валентина вирішив розсекретити нові стосунки

Ектор Хіменес-Браво опублікував селфі з новою дівчиною / Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

Ектор Хіменес-Браво не дуже любить обговорювати своє особисте життя. Він зізнається, що зараз щасливий у нових відносинах, але ім'я обраниці не поспішає розкривати. Правда, в День святого Валентина Ектор все-таки вирішив опублікувати романтичне фото з дівчиною.

Так, обіцяв не постити. Але, просто залишу це тут. Всіх зі святом, будьте коханими та щасливими

Ектор Хіменес-Браво опублікував фото з новою дівчиною / Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

Реклама

У коментарях підписниці вже встигли відреагувати на нове фото відомого шеф-кухаря.

"Уххх, серце не самотнє. Я рада. Щастя"

"Урааа! Усього найкращого!"

"Ооо, жарішка"

Скріншот: Instagram

Скріншот: Instagram

До слова, в ексклюзивному інтерв'ю сайту "Сьогодні" Ектор Хіменес-Браво зізнався, свою другу половинку може назвати ідеальною – у них збігаються цілі, бажання та розуміння майбутнього.

Зараз я щасливий у стосунках. Я не розкриваю їх, бо у минулому був такий прецедент, коли це дуже негативно вплинуло на стосунки. Настане момент, коли ми перестанемо ховатися від шанувальників, але на весь свій час

Раніше Ектор Хіменес-Браво розповів про найнесподіваніший подарунок, який зробила йому обраниця на 50-річчя .