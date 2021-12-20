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Олена Кравець зізналася, про який подарунок на річницю весілля мріє

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
20 грудня, 10:10
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Олена Кравець рідко говорить про своє особисте життя, але в невеликому інтерв'ю актриса зробила виняток
Олена Кравець разом із чоловіком Сергієм наступного року відзначать 20-ту річницю весілля
Олена Кравець разом із чоловіком Сергієм наступного року відзначать 20-ту річницю весілля / Фото: instagram.com/lennykravets

Наступного року актриса "Кварталу 95" Олена Кравець разом зі своїм чоловіком Сергієм відзначатимуть річницю весілля – пара разом 20 років. Актриса зізналася, найкращим би подарунком для неї була спільна подорож з чоловіком.

Я зараз загадаю на всю країну, ми жодного разу нікуди не подорожували вдвох. Будь ласка, муже мій, удвох, – сказала в Кравець в інтерв'ю програмі "Світське життя".

Олена Кравець із чоловіком та дітьми
Олена Кравець із чоловіком та дітьми / Фото: instagram.com/lennykravets

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Нагадаємо, чоловік Олени Сергій – продюсер у ShootGroup Production, колишній виконавчий продюсер студії "95 квартал", колишній КВК з Кривого Рогу, автогонщик, захоплюється ралі. 1 травня 1997 року Сергій Кравець у свій день народження у 18 років освідчився в коханні Олені, після чого почалися їхні стосунки.

Пара одружилася у вересні 2002 року, а у лютому 2003-го у них народилася дочка Маша. Також пара виховує двійнят – Івану та Катерину, які народилися у 2016 році.

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