Дочка Олена Кравець без дозволу вирушила в тату-студію: Мама дізнається все зі Сторіс (фото)

Дочка акторки "95 Кварталу" Олена Кравець, Марія, заінтригувала шанувальників походом в салон. Дівчина показала результат в соцмережі

Акторка і комедіантка Олена Кравець, яка нещодавно показала, як її молодші діти будують курінь вдома, розповіла, куди днями сходила її 18-річна дочка Маша. Як виявилося, дівчина вирішила зробити ще одну дірку в вусі для сережок, але дозволу у мами вже не питала. За словами Маші, вона вже доросла для цього, тому її мама про все дізналася з соцмережі.

В Instastories Олена Кравець опублікувала скріншот історії, якою поділилася її дочка.

Ти дорослий, коли розумієш, що можна не питати дозволу на тату або ще одну дірочку в вусі, а просто піти туди, де це зроблять професійно і мама дізнається все зі сторіз, – повідомила Маша.

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Дочка Олена Кравець зробила дірку в вусі / Фото: instagram.com/lennykravets

Потім донька Олена Кравець показала результат – нову сережку у вусі.

Скріншот Instagram

Нагадаємо, що старша дочка Олена Кравець та її чоловіка Сергія народилася у 2003 році. У Маші є молодші брат і сестра – двійнята, які народилися у 2016 році.

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