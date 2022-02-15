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Йолка приїхала з концертами в Україну: згадуємо цікаві факти про зірку та її життя у Москві

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні Ірина Майстренко Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні
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15 лютого, 18:50
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15 лютого співачка Йолка дасть концерт у Києві. Вона виступить із новою програмою "Мені легко". Вже завтра – концерт у Харкові. Артистка, незважаючи на тривожні новини про можливу повномасштабну війну, все ж таки їде до шанувальників з концертами
Співачка Йолка приїхала в Украину з концертами
Співачка Йолка приїхала в Украину з концертами / Фото: Instagram: elkasinger

Зважаючи на те, який ажіотаж викликала новина про виступи Йолка в Україні (нагадаємо, останні роки вона живе в Росії), ми згадуємо цікаві факти з життя артистки з українським корінням і ділимося інформацією про те, як зірці живеться у РФ. До речі, це будуть перші концерти ялинки в Україні за останні 7 років.

Коротко про біографію Йолки

Йолка – вона ж Єлизавета Іванців. Артистка народилася в Ужгороді та перші кроки до музичного успіху робила у складі ужгородського гурту B&B.

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У восьмому класі вона почала брати участь у КВК , виступаючи за шкільну команду "Палата №6"

Все змінюється на краще вже у 2004 році. Тоді вона підписала контракт із Владом Валовим та випустила дебютний альбом "Місто обману". Разом із Валовим було випущено ще два альбоми.

З 2010 по 2012 роки виступала суддею на українському телешоу "X-Фактор" , де вона в одному з випусків пропустила у шоу Дмитра Монатика.

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У цей період виходить і його великий хіт "Прованс", який звучав буквально з кожної праски. За нього артистка здобула багато нагород. За підсумками 2012 року Йолка була визнана виконавцем, що найбільше ротується, на російських радіостанціях.

У різні роки Йолка отримувала багато нагород: "Муз-ТВ", "Золотий грамофон", Russia Music Awards, YUNA, Пісня року. У 2011 році визнана "Співаком року" за версією журналу Glamour, а також увійшла до трійки найуспішніших діячів українського шоу-бізнесу, за версією видання "Фокус".

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Артистка також з'являлась у кіно. У 2013 році вийшов фільм "Джентльмени, удачі!", в якому Йолка з'явилася камео в епізодичній ролі та виконала одну зі своїх пісень.

У 2020 році премія Top Hit Music Awards назвала Йолка "Артистом десятиліття". Встановлено, що "за останні 10 років її пісні прозвучали в ефірі різних радіостанцій близько 19 мільйонів разів".

Останні кілька років Йолка постійно живе у Росії. Преса пише, що вона мешкає в місті Сергіїв Посад під Москвою.

Співачка Йолка
Співачка Йолка / Фото: Instagram: elkasinger

Цікаві факти

Зростання співачки Йолка – 161 см.

Виконала мрію, попрацювавши зі своїм кумиром – солістом гурту "Мумій Троль" Іллею Лагутенком

Артистка разом із Лагутенком, від якого давно фанатіла, створила новий варіант композиції "З коханими не розлучайтеся", який світ почув у п'ятій частині новорічної франшизи "Ялинки".

Не любить пародії на себе

Про це вона розповідала в інтерв'ю "Співрозмовник" . Зокрема, їй не сподобалося , як її зобразили у шоу "Один в один":

Я намагаюся спокійно реагувати, але кілька пародій мене образили. Мені було неприємно: ОК, я дивна, я сутула, іржу як кінь, але це я й сама про себе знаю. При цьому називати мене фріком – неправильно. Я не фрік. Бувають пародії, які бачать мою суть. Нормальні люди розуміють, що я не тільки сутуле клишоноге створення, яке ірже і врізається в косяки (хоча це в моєму житті теж є).

Любить тварин і займається благодійністю

Не раз артистка в Інстаграм закликала шанувальникам допомагати братам нашим меншим . Вона обожнює собак і котів, тому постійно допомагає притулкам та фондам, які опікуються тваринами.

Йолка обожнює тварин
Йолка обожнює тварин / Фото: Instagram: elkasinger

Не говорить про особисте

Артистка дуже мало говорить про особисте життя, не вказує дорогих людей. Про свою позицію вона якось в інтерв'ю "Медузі" розповідала наступне:

У мене в Інстаграмі немає і не буде фотографій із місця, де я живу. Дуже мало фотографій із тими, кого я по-справжньому люблю. Чим більше я люблю людину, тим рідше вона з'являється у моїй Інстаграмі. Мало хто знає, як виглядає моя рідна сестра, їй життя жити. Не треба, щоб усі знали, хто в неї сестра, їй це може стати на заваді.

Головні скандали

Не коментує політику

Про це зірка відкрито говорила в інтерв'ю "Медузі".

Коли ти публічна людина, ти відповідаєш за те, що говориш, навіть у суперособистих соцмережах. Отож, я за те, щоб моя аудиторія була здатна формувати свою думку, не хочу я на це впливати. Плюс є величезна кількість тем, на які я ніколи не говоритиму, тому що я в них нічого не розумію. Я не говорю про політику з різних причин, але перш за все тому, що нічого в ній не розумію.

Її дім – у Москві

Так. Мені тут дуже добре. Мене так лякали 15 років тому, що Москва мене не прийме. Але за 15 років я обросла справжнісінькою сім'єю. Як мені тут може бути погано? Це ж місто моєї реалізації. Тут мене назвали співачкою, і тут я все ще в процесі втілення найголовнішої мрії в житті.

Йолка не хоче займати чийсь бік

Я намагаюся дотримуватися максимального нейтралітету – Але ж я все одно житель західної України. Я там народилася, то моя батьківщина. І зараз хтось висловлює думку, що ми є смертельні вороги. Я вважаю, що навіть такі висловлювання не скасовують шляхетних вчинків, які ця людина робила раніше. І я просто постараюся ніколи з ним не говорити на цю тему",

- розповіла співачка "Собеседнику" у 2014-му році.

Артистка майже не говорить про особисте
Артистка майже не говорить про особисте / Фото: Instagram: elkasinger

Йолка зараз

З 2019-го року артистка працює над проектом ЯАVЬ, Який вважається її альтер-его. Так артистка вирішила експериментувати зі стилем та подачею, почавши робити неформатну музику.

Щодо особистого життя зірки відомо дуже небагато. Йолка принципово не говорить про особисте у своїх інтерв'ю та на сторінках у соцмережі. Раніше повідомлялося, що зірка вийшла заміж у 2010-му році, але у 2016-му із Сергієм Астаховим розлучилася. Офіційних заяв про це не було. В інтерв'ю журналістці Надії Стрілець Ялинка натякнула, що закохана зараз, хоч і не сказала про це прямо. Також вона спростувала чутки, що має дорослих дітей. В інтерв'ю вона зізнавалася, що не готова народжувати, але вона не чайлдфрі.

Артистка продовжує багато трудитися, записувати нові треки і цього тижня в Україні із концертами. Вже був виступ в Одесі, сьогодні – у Києві, а завтра буде у Харкові. Зазначимо, що зараз у Мережі активно обговорюють можливий напад РФ на Україну з повномасштабними воєнними діями. Але, очевидно, артистка не піддається поширеній паніці та планує радувати шанувальників її творчості концертами.

Також читайте звернення зірок про ситуацію в Україні .

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
Ірина Майстренко
Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні

Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року.

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