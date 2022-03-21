Це не людина! Це диявол! Ада Роговцева звинуватила Путіна у ворожому ставленні росіян до українців

Українська актриса Ада Роговцева переконана, що Путін привів Росію до краху і став причиною того, що росіяни вважають українців своїми ворогами.

Ада Роговцева / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Зараз багато російських громадян сприймають український народ як свого ворога. Причиною цього стала путінська пропаганда та фашистський режим, про який говорив актор Артур Логай .

Українська актриса Ада Роговцева неодноразово працювала на знімальному майданчику з відомими російськими акторами, тому зараз вона розуміє, чому багато хто з них мовчить про війну в Україні.

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У своєму інтерв'ю каналу "Теперішній час" вона розповіла, що не отримала жодного дзвінка від своїх знайомих із РФ, оскільки люди там повністю довіряють російській пропаганді.

Що б ти не казав, люди в Росії, мені так здається, такі зазомбовані, що вони чомусь вирішили, що ми їх вороги і що ми якісь звірі, або я навіть не знаю що. Я не можу зрозуміти, що вони думають про таких простих, чесних, добрих людей, як українці. Як це можна: щось вигадати, а потім людей знищувати за свої вигадки? Це не має жодної дійсності, нічого спільного із реальністю, – сказала акторка.

На думку Роговцевої, головною причиною такого ставлення росіян до українців є Путін. Саме він переконав громадян РФ, що від України варто чекати підлостей. Як вважає актриса, якби при владі виявилася інша людина, все могло б скластися інакше.

Путіна визнали злочинцем: злочинець керує Росією, яка колись була великою, а тепер держава-злочинець. І ще загрожує світові ядерною зброєю! Це не людина, люди так не можуть ні думати, ні відчувати, ні діяти. Це диявол! – заявила Роговцева.

Щодня український народ намагається достукатися не лише до всього світу, а й до громадян Росії та Білорусі. Свій емоційний заклик до білорусів не вступати у війну записала співачка Оля Полякова .

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