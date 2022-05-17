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Це повне дно! Стендап-комік обурив українців, пожартувавши про загиблих бійців ЗСУ

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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17 травня, 11:49
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Гуморист Олег Грюндік під час виступу у Львові вирішив пожартувати про виплати сім‘ям військових, які віддали своє життя за Батьківщину. Але жарт обернувся скандалом
Олег Грюндік невдало пожартував про загиблих захисників України
Олег Грюндік невдало пожартував про загиблих захисників України / Фото: Колаж: Сьогодні

Останнім часом стендапери все частіше вляпуються у неприємні ситуації через свої витівки. То російський комік казахстанського походження Нурлан Сабуров показав себе у найгіршому вигляді, пожартувавши про місячні. Тепер український стендап-комік Олег Грюндік обурив глядачів своїм жартом.

Днями Грюндік виступав у львівському клубі-бомбосховищі СULT Comedy Hall. Там він невдало пожартував про компенсацію в розмірі 15 мільйонів гривень, яку отримують сім'ї загиблих захисників України. Відео із заходу опублікували на YouTube-каналі STAND UP Battle Club.

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Під час свого виступу стендапер порівняв компенсації сім'ям загиблих українських героїв із "ковідною тисячею" за вакцинацію, яку спочатку влада дозволяла витрачати на обмежену кількість послуг: на книги, похід до спортивної зали або кінотеатру.

Сім'ям загиблих воїнів ЗСУ компенсують 15 мільйонів гривень, чи чули таке? А ви знаєте, що їх можна витратити лише на книги, кінотеатри, спортзал, – сказав гуморист.

І якщо глядачі, які були присутні в залі, сміялися і аплодували, то в Мережі на таку витівку коміка відрегаували розлючено:

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  • Жарт про ЗСУшників – дно. Автору треба було виписати срача і тим самим закінчити виступ.
Скріншот YouTube
  • Олегу Грюндіку з жартом "про померлих зсушніків (його слова) та півтора мільйона гривень треба було начистити помийний писок прямо в залі
Скріншот YouTube
  • Жарт про загиблих бійців ЗСУ і компенсацію це що було? Ви серйозно?
Скріншот YouTube

Після хвилі хейту Олег Грюндік вибачився за жарт. За словами коміка, він обрав невдалий приклад і нікого не хотів ним образити. Відео з вибаченнями від стендапера з'явилось у Instagram-акаунті ZahidWTF.

Я прошу вибачення у всіх, кого зачепив мій жарт. Я не мав на меті нікого образити. Я усвідомлюю, що він є не на часі і цього не варто було, швидше за все, робити. Я буду вчитися на своїх помилках, адже така моя доля, – сказав гуморист.

Як пояснив Грюндік, він хотів пожартувати про обмеженість витрат державних коштів, а не про ЗСУ. Проте комік усвідомив, що вчинив неправильно і образив родичів та друзів загиблих воїнів.

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До речі, нещодавно Володимир Остапчук разом з каналом "Україна" запустив стендап-шоу "ДжонсоНьюз" на YouTube.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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