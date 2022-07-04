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Євген Кошовий із дружиною Ксенією набили татуювання в один день (фото)

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4 липня, 22:10
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Зірка "Кварталу 95" опублікував у соцмережах результат роботи майстра. Дружина також показала підписникам із чим пішла з салону. Скільки нових тату у зіркової парочки – читайте у матеріалі
Зіркова парочка зробила кілька татуювань
Зіркова парочка зробила кілька татуювань / Фото: Колаж: Сьогодні

Минулого місяця продюсер Олена Мозгова набила патріотичне татуювання у вигляді квітів і тризуба з мечем. Днями нове татуювання показала сестра-близнючка репера Позитива. Єлизавета набила на стегні зображення Верки Сердючки, яка у костюмі балерини вигукує "Геть з України, москаль некрасивий!" А вже сьогодні свої татуювання показала зіркова парочка, актор студії "Квартал 95" Євген Кошовий з дружиною Ксенією. Подружжя відвідало столичного тату-майстра Марію.

39-річний шоумен набив на тілі два зображення. А якщо точніше, патріотичні написи. Перший – рядок із композиції "Бандерштатівські коломийки" Кузьми Скрябіна. А саме: "Той, хто любить Україну, має бути з нами".

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Скріншот Instagram/evgenii.koshevoi

Друге текстове татуювання Кошовий набив на променеву кістку. "Був патріотом України ще до того як це стало мейнстрімом" – можуть тепер прочитати на руці шоумена шанувальники.

Скріншот Instagram/evgenii.koshevoi

А ось Ксенія здивувала підписників різноманітністю. На ключиці майстер нанесла невеликі символи, схожі на зірки.

Скріншот Instagram/yalta_k

Друге татуювання Ксенія Кошова набила на всю спину. Напис розгонистим шифром прочитати в сторіз дуже складно.

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Скріншот Instagram/yalta_k

Сама Ксенія її не описала. 4 тату на двох – продуктивний день видався у зіркової парочки у салоні.

Раніше ми показували ТОП-10 патріотичних татуювань, які ви точно захочете собі зробити.

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Рома Семикін
Рома Семикін Team Lead Зірки Сьогодні

У ЗМІ від 2015 року. Працював журналістом, редактором, лінійним продюсером на розважально-інформаційних телевізійних проєктах (переважно ранкових шоу). З шоу-бізнесом вже давно на «ти». З місця подій висвітлював «Євробачення», Одеський міжнародний кінофестиваль, концерти найпопулярніших виконавців, музичні фестивалі, тощо. Сотні інтерв’ю з українськими та світовими знаменитостями. Чого вже там, брав коментар у Періс Гілтон :) Тож в планах - інтерв’ю з її подружкою, Брітні Спірс. Ще б пак, п'ятий студійний альбом поп-принцеси «Blackout» надихає на найкрутіші ідеї. В команді «Сьогодні» від 2022 року.

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