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Євгенія Власова згадала моторошні перші дні війни: "У мами відмовили ноги та відняло мову"

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МаленькийСереднійВеликий
26 березня, 09:56
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Українська співачка вирішила не полишати своєї домівки. Разом з близькими вона залишилась у Києві
Євгенія Власова згадала, як пережила перші дні війни
Євгенія Власова згадала, як пережила перші дні війни / Фото: instagram.com/eygeniavlasova

Перші дні війни для всіх були найстрашнішими, адже невідомо, що буде далі і як діяти. І ось ми вже місяць хоробро протистоїмо окупантам. За цей час ми багато чого пережили та усвідомили.

Днями співачка MamaRika пригадувала, як вона з сім'єю пережила перші дні кровопролиття. Нині ж цей період вирішила згадати і Євгенія Власова.

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Зірка зізнається, що найскладнішим для неї було – це не проявляти паніку та не налякати цим 17-річну доньку Ніну.

Найстрашніше, бачити страх в очах своєї дитини, чути як колотиться її серце і розуміти, що зараз вона беззахисна, як ніколи і ти ніби не здатна більше дати їй найголовніше – віру в добре, у мир, стабільність, радість. Ніби зрадила, – поділилась співачка в Instagram.

Власова разом з донькою залишилась у Києві. До артистки також приїхали мама з братом. Разом вони ховалися від ворожих бомб та обстрілів у підземному паркінгу.

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Незабаром у матері артистки почалися серйозні проблеми зі здоров'ям. Власова розповіла, що їй довелося тричі викликати швидку.

Перші 2 дні ми провели в підземному гаражі в холоді та темноті. На другий день у моєї мами відмовили ноги та відняло мову, ми думали інсульт. Тричі приїжджали лікарі, відкачували її і говорили, що інсульту немає. Після чого ми вирішили бути вдома, незважаючи ні на що. Удома було трохи легше, але так само страшно, – поділилася вокалістка.

Як сказала Євгенія Власова, вдома мамі стало набагато краще. Сама ж артистка, впоравшись з емоціями, взяла стан здоров'я всіх членів сім'ї під особистий контроль.

Так, зірка розробила режим харчування та графік дня, який включав медитації та, за можливості, прогулянки на свіжому повітрі.

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Я попросила всіх членів сім'ї стежити за своїм здоров'ям, як ніколи. Сон (наскільки можливо), овочі, фрукти, менше солодкого, питний режим, зарядка і навіть свіже повітря, коли відбій повітряної тривоги, динамічна релаксація та медитації. Хоча хотілося скрутитися калачиком та їсти одні снікерси. Було дуже страшно йти в магазин, але я розуміла, що мені потрібно купити правильні продукти, щоб зберегти здоров'я сім'ї, – розповіла Власова.

Власова зазначила, що пишається українським народом і вірить: "Скоро всі ми святкуватимемо перемогу над усім темним".

Раніше ми повідомляли, що дружина Віктора Павліка з маленьким сином полишає Україну.

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