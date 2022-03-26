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Евгения Власова вспомнила жуткие первые дни войны: "У мамы отказали ноги и отняло речь"

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26 марта, 09:56
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Украинская певица решила не покидать свой дом. Вместе с близкими она осталась в Киеве
Евгения Власова вспомнила, как пережила первые дни войны
Евгения Власова вспомнила, как пережила первые дни войны / Фото: instagram.com/eygeniavlasova

Первые дни войны были для всех самыми страшными, ведь неизвестно, что будет дальше и как действовать. И вот мы уже месяц храбро противостоим оккупантам. За это время мы многое пережили и осознали.

На днях певица MamaRika вспоминала, как она с семьей пережила первые дни кровопролития. Сейчас этот период решила вспомнить и Евгения Власова.

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Звезда признается, что самым сложным для нее было не проявлять панику и не напугать этим 17-летнюю дочь Нину.

Самое страшное, видеть страх в глазах своего ребенка, слышать как колотится ее сердечко и понимать, что сейчас она беззащитна, как никогда и ты как будто не способна больше дать ей самое главное – веру в доброе, в мир, стабильность, радость. Как будто предала, – поделилась певица в Instagram.

Власова вместе с дочерью осталась в Киеве. К артистке также приехали мама с братом. Вместе они прятались от вражеских бомб и обстрелов в подземном паркинге.

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Вскоре у матери артистки начались серьезные проблемы со здоровьем. Власова рассказала, что ей пришлось трижды вызвать скорую.

Первые 2 дня мы провели в подземном гараже в холоде и сумраке. На второй день у моей мамы отказали ноги и речь, мы думали инсульт. Трижды приезжали доктора, откачивали её и говорили, что инсульта нет. После чего мы приняли решение быть дома не смотря ни на что. Дома было немного легче, но все так же страшно, – поделилась вокалистка.

Как сказала Евгения Власова, дома маме стало гораздо лучше. Сама же артистка, справившись с эмоциями, взяла состояние здоровья всех членов семьи под личный контроль.

Так, звезда разработала режим питания и график дня, включавший медитации и, по возможности, прогулки на свежем воздухе.

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Я попросила всех членов семьи следить за своим здоровьем, как никогда. Сон (на сколько возможно), овощи, фрукты, меньше сладкого, питьевой режим, зарядка, и даже свежий воздух, когда отбой воздушной тревоги, динамическая релаксация и даже медитации. Хотя хотелось скрутиться калачиком и есть одни сникерсы. Было очень страшно идти в магазин, но я понимала, что мне нужно купить правильные продукты, что бы сохранить здоровье семьи, – рассказала Власова.

Власова отметила, что гордится украинским народом и верит: "Скоро все мы будем праздновать победу над всем темным".

Ранее мы сообщали, что супруга Виктора Павлика с маленьким сыном покидает Украину.

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