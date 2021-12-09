Фагот відверто розповів про стосунки з матір'ю свого сина та про початок роману з Навроцькою

Лідер гурту ТНМК вже тривалий час перебуває у стосунках з дизайнеркою Ольгою Навроцькою. Втім, він добре спілкується з ексдівчиною, яка народила йому сина

Фагот розповів в інтерв'ю про стосунки з Настею Будкіною та про роман з Ольгою Навроцькою. / Фото: instagram.com/fahot, instagram.com/navro

Олег Михайлюта, який п'ять ефірів виступав на паркеті "Танців з зірками", у 2010 році вперше став батьком. Ексдівчина артиста, журналістка Анастасія Будкіна подарувала йому сина Микиту.

Як відомо, Фагот розійшовся з Настею, ще коли вона була вагітною через почуття до Ольги. Але дитину визнав своєю.

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Олега зізнається, що він має хороші стосунки зі всією сім'єю Будкіної, а також добре ладнає з хлопчиком. За його словами, такі стосунки склалися завдяки спільним зусиллям.

Робота всіх. Я думаю, що я б сам не впорався, якщо б вона не хотіла. Ми ж усвідомлюємо що, щоб там між нами не відбувалося, це ж не повинно на Нікіті відображатися. Тому, якби там не було, але всеодно вона ж мати мого сина, – поділився Фагот в інтерв'ю програмі DOROTYE.

Михайлюта додав, що "в апріорі любить Настю та підтримує її, щоб вона та син були в гарному гуморі".

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Також Фагот розповів і про стосунки з Навроцькою. Пара вже разом близько 12 років.

Ольга Навроцька розповіла, чому у них з Фаготом немає дітей / Фото: instagram.com/navro

Раніше в одному з інтерв'ю Ольга розповідала, що в них з Олегом зав'язалися стосунки коли він був разом з Настею і "це було не серйозно".

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Сам Фагот підтвердив слова Навроцької. Він ділиться, що спочатку між ними вирувала пристрасть. Це тривало близько 1-3 років.

Ти ж розумієш, що ти знайомишся і не одразу починаєш зустрічатися. В тебе своє життя, в неї своє. Це ж не те що ти з нею познайомився і "о, все, я завтра до тебе переїжджаю", – пояснив співак.

Незважаючи на тривалість роману Олі та Олега, дітей у них немає. Раніше артист казав, що хотів би ще дітей і що вони з його коханою працювали над цим, але не змогли через її проблеми зі здоров'ям.

Сама ж Навроцька згодом заявила, що не бачить себе у ролі матері. І Михайлюта зізнався, що розуміє Ольгу та її позицію childfree.

Це теж така тема..я розумію що просто їй дуже не просто це все дається. Але вона, мені здається, сама дитина. Вона може не хоче дорослішати. І тому childfree, – заявив артист.

Раніше Ольга Навроцька розповідала, як Фагот кликав її заміж. Але пропозиція, за її словами, виявилася недоречною.