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"Настільки класний хлопець": Потап веде бізнес із колишнім Насті Каменських

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
11 грудня, 10:37
В закладинки
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Підтримувати добрі стосунки з колишнім коханим подружжям вдається рідко, але Потап довів, що разом можна ще й побудувати успішний бізнес.
Потап і Настя Каменських
Потап і Настя Каменських / Фото: instagram.com/kamenskux

Репер, який вразив схожістю зі своїм батьком , зумів побудувати міцні дружні стосунки з колишнім хлопцем дружини Насті Каменських

У програмі "Зірковий шлях" розповів, чим займає окрім музичної діяльності. За словами Потапа, йому дуже подобається ресторанний бізнес.

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Продюсер уже мав змогу відкрити свою справу – "Mozgi bar&shop". Щоправда, цей заклад довелося закрити.

У нас змінилися домовленості оренди і там було багато партнерів у нас. Це найскладніший, але дуже кайфовий бізнес. У якому треба перебувати весь час, – розповідає Потап.

Але на цьому спроби збудувати успішний ресторанний проєкт не закінчилися. Наразі музикант разом із Настею Каменським займаються рестораном, який робить суші. Крім того, партнером подружжя є колишній хлопець Насті.

Тобто чувак, який був із Настею до мене, настільки класний хлопець, це Вова Дятлов, – ділиться Потап.

Артисти не раз відвідували ресторан Дятлова та його партнера Микити Силіна у Миколаєві, а згодом запропонували їм інвестувати у заклад у Києві.

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