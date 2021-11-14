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Ігорю Кондратюку нагадали про його візити до Росії. Він не став мовчати

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка проєкту "Зірки"
14 листопада, 10:01
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Ігор Кондратюк неодноразово озвучував свою позицію проти артистів, які виступають у Росії. Але в одному з інтерв'ю ведучому вирішили нагадати, що він сам деякий час був частим гостем у РФ
Ігор Кондратюк прокоментував свої візити до Росії
Ігор Кондратюк прокоментував свої візити до Росії / Фото: facebook.com/kondratjukigor

Ігор Кондратюк, який розкритикував інтерв'ю Ані Лорак в Україні , не заперечував, що регулярно їздив до Росії, але все це було до агресії проти України .

Востаннє я відзначав Новий рік в Росії з 2013-го на 2014 рік. Ми традиційно сім’єю, майже без виключень, 10 років поспіль відмічали Новий рік, зустрічали Новий рік під Москвою, – розповів телеведучий. інтерв'ю журналістам "Радіо Свобода".

Ігор Кондратюк розповів, коли востаннє був у Росії
Ігор Кондратюк розповів, коли востаннє був у Росії / Фото: Скріншот з YouTube

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Він зазначив, що для нього історія під назвою "Російська Федерація" померла.

Я з березня 2014 року – агресорофоб. А, на жаль, слова "агресор" і "Росія" збігаються. Але це абсолютно не моя вина. Це вина Росії, його керівництва і народу Росії, який з березня 2014 року тричі підтримав Путіна. І тоді, вибачте, люди добрі, ви "з консерваторії почніть", тобто з себе, зі своїх російських мізків., – поділився Ігор Кондратюк.

Телеведучий неодноразово критикував артистів, які виступають у Росії. Також Ігор Кондратюк реєстрував петицію до президента щодо заборони в Україні концертів російських виконавців.

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка проєкту "Зірки"

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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