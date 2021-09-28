Ілон Маск – знову найбагатший у світі. Ми підібрали йому п'ять українських наречених (фото)

Після розставання з Граймс мільярдер Ілон Маск став завидним холостяком не просто США, але і всього світу. Ми вирішили пофантазувати і підібрали п'ять українських знаменитих дівчат, які могли б претендувати на те, щоб стати нареченою Ілона.
В кінці матеріалу – проголосуйте, з ким із дівчат, на вашу думку, Ілон виглядає краще за все?
Ілон і Тіна
Українська поп-діва легко змогла б завоювати серце знаменитого мільярдера. Тіна – втілення жіночності, краси і таланту, тому сумніваємося, що Ілон зміг би пройти повз Кароль на якомусь світському заході.
Ілон і Злата
І що, що Злата Огнєвіч – учасниця "Холостячки"? А раптом трапиться так, що співачка виступатиме на якомусь заході, куди з важливих справ приїде Ілон? Маск побачить тендітну і ніжну Злату, і відразу ж закохається в неї. А це ще й виявиться взаємним – взагалі джекпот!
Ілон і Ганна
Олімпійська призерка Ганна Різатдінова – спортсменка, красуня і дівчина на мільйон! Завидна наречена України цілком могла б стати дружиною завидного нареченого світу!
Ілон і Леся
Леся Нікітюк – одна з найпопулярніших телеведучих України. Її довгим ногам і відмінному почуттю гумору можна тільки позаздрити. Ілону точно ніколи не буде нудно з Лесею. До того ж, про своє бажання стати місіс Маск Леся сама написала в Instagram:
Ілон розлучився. Якщо що, я згодна, – жартома прокоментувала ведуча.
Леся навіть зробила колаж з Ілоном і опублікувала в соцмережі:
Ілон і Дар'я
Ще одна спортсменка в нашому списку. 20-річна Дар'я Білодід недавно завоювала бронзу на Олімпіади-2020 в Токіо. А ще, Дар'ю називають секс-символом українського спорту.
А тепер, вибираємо кращу пару:
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