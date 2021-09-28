Ілон Маск – знову найбагатший у світі. Ми підібрали йому п'ять українських наречених (фото)

Засновник Tesla і космічної компанії SpaceX нещодавно розлучився зі своєю коханою і матір'ю його шостого сина – співачкою Граймс. А тепер Ілон ще й повернув собі статус найбагатшої людини у світі

Вибираємо українську наречену Ілону Маску / Фото: Колаж: Сьогодні

Після розставання з Граймс мільярдер Ілон Маск став завидним холостяком не просто США, але і всього світу. Ми вирішили пофантазувати і підібрали п'ять українських знаменитих дівчат, які могли б претендувати на те, щоб стати нареченою Ілона.

В кінці матеріалу – проголосуйте, з ким із дівчат, на вашу думку, Ілон виглядає краще за все?

Ілон і Тіна

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Українська поп-діва легко змогла б завоювати серце знаменитого мільярдера. Тіна – втілення жіночності, краси і таланту, тому сумніваємося, що Ілон зміг би пройти повз Кароль на якомусь світському заході.

Тіна Кароль та Ілон Маск / Фото: Getty Images, instagram.com/tina_karol, Колаж: Сьогодні

Ілон і Злата

І що, що Злата Огнєвіч – учасниця "Холостячки"? А раптом трапиться так, що співачка виступатиме на якомусь заході, куди з важливих справ приїде Ілон? Маск побачить тендітну і ніжну Злату, і відразу ж закохається в неї. А це ще й виявиться взаємним – взагалі джекпот!

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Злата Огнєвіч та Ілон Маск / Фото: Getty Images, instagram.com/zlata.ognevich, Колаж: Сьогодні

Ілон і Ганна

Олімпійська призерка Ганна Різатдінова – спортсменка, красуня і дівчина на мільйон! Завидна наречена України цілком могла б стати дружиною завидного нареченого світу!

Ганна Різатдінова та Ілон Маск / Фото: Getty Images, instagram.com/anna_rizatdinova, Колаж: Сьогодні

Ілон і Леся

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Леся Нікітюк – одна з найпопулярніших телеведучих України. Її довгим ногам і відмінному почуттю гумору можна тільки позаздрити. Ілону точно ніколи не буде нудно з Лесею. До того ж, про своє бажання стати місіс Маск Леся сама написала в Instagram:

Ілон розлучився. Якщо що, я згодна, – жартома прокоментувала ведуча.

Леся Нікітюк та Ілон Маск / Фото: Getty Images, instagram.com/lesia_nikituk, Колаж: Сьогодні

Леся навіть зробила колаж з Ілоном і опублікувала в соцмережі:

Скріншот: Instagram

Ілон і Дар'я

Ще одна спортсменка в нашому списку. 20-річна Дар'я Білодід недавно завоювала бронзу на Олімпіади-2020 в Токіо. А ще, Дар'ю називають секс-символом українського спорту.

Ілон Маск та Дар'я Білодід / Фото: instagram.com/dariabilodid7

А тепер, вибираємо кращу пару:

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