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Ілона Гвоздєва зізналася, чим її зворушила італійська родина, в якій вона живе

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
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3 квітня, 19:07
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Український хореографиня через війну в Україні змушена була з двома дітьми та мамою виїхати до Італії
Ілона Гвоздєва розповіла про життя в італійській сім'ї
Ілона Гвоздєва розповіла про життя в італійській сім'ї / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Ілона Гвоздєва разом зі своєю сім'єю вже 16 днів перебуває в Італії, де вона одразу після приїзду почала шукати роботу . Хореографиню та її дітей та маму притулила італійська родина. У себе в Instagram Ілона показала фото з Італії та розповіла, як тепер починається її день.

Кожний ранок починається тепер з дзвінка чоловіку та батьку, перегляду новин,а раптом ми перемогли й можна їхати додому, Домінік весь час кликає татка і в мене відразу сльози на очах від смутку та болю, Рія переглядає фото до війни і сумно споглядає на мене

/ Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

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У той же час хореограф не втомлюються дякувати італійській родині за гостинність.

Італійська родина, в якій живе Ілона Гвоздєва
Італійська родина, в якій живе Ілона Гвоздєва / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Я не перестаю дякувати Богу та нашій італійській сім’ї, яка прихистила нас і опікує кожного дня турботою, любов’ю та робить все можливе,аби ми посміхалися. Нещодавно вони закупили для нас продукти аби ми змогли приготувати їжу,яка нагадувала б нам про нашу країну. Це був борщ,вареники з картоплею та крабовий салат. Було приємно до сліз відчувати їхню турботу.

Ілона Гвоздєва з мамою та сином
Ілона Гвоздєва з мамою та сином / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

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Ілона Гвоздєва не втомлюється дякувати італійській родині за підтримку
Ілона Гвоздєва не втомлюється дякувати італійській родині за підтримку / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Нагадаємо, до війни Ілона Гвоздєва з чоловіком та дітьми жили у приватному будинку під Києвом. На початку березня окупанти розбомбили її будинок. Гвіздєва разом із дітьми та мамою змушена була бігти на Вінниччину, а потім на Закарпаття. Трохи згодом хореограф вирішила, що безпечніше зараз виїхати в іншу країну.

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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