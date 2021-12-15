Ірина Горова про ухвалення закону №5572, проти якого виступає Руслана: Правда перемогла неправду

Питання відповідного законопроєкту стало одним з найобговорюваніших у колі українського шоу-бізу. Чому документ виявився "нашумілим" – читайте нижче

Ірина Горова висловилась про ухвалення закону про авторські та майнові права. / Фото: instagram.com/gorovaya_irina, ruslana.official

На тлі ухвалення Верховною Радою законопроєкту, що стосується авторських та майнових прав розгорівся неабиякий скандал, у якому фігурує ім'я співачки Руслани. Одні діячі вважають, що цей закон лобістський, інші ж наголошують, що цей документ відкриє чимало можливостей для артистів.

У коментарі "Сьогодні" музичний продюсер Ірина Горова зізналась, що рада ухваленню законопроєкту про авторські та майнові права. За її словами, "справедливість перемогла".

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Я дуже його підтримую і вважаю, що справедливість перемогла. Ми дуже сподіваємось на акредитацію, яка буде проведена прозоро, для того, щоб була акредетована та компанія, яка не лише збиратиме, а ще й виплачуватиме. Для нас це надзвичайно велика перемога, – розповіла Горова.

На думку продюсера, "правда перемогла неправду". Як пояснила Горова, цей ухвалений закон передбачає повторну акредитацію та розмороженість діяльності організацій колективного управління.

Також Ірина розповіла, які ж привілеї можуть мати автори після ухвалення документу.

Позитив у тому, що керувати всім цим повинні ті, хто дивиться далеко вперед на ринок, ті, хто хоче, щоб ринок розвивався. Люди, які цим керуватимуть – це по суті виробники контента, автори та виконавці. Для нас було дуже важливо, щоб керували грошима не ті, хто хоче на цьому заробити, а авторові виконавці, ті, хто має право отримувати винагороду за те, що музика крутиться і в Україні, і у всьому світі, – пояснила продюсер.

Горова зазначила, що сподівається, що акредитація буде проведена прозора та публічно і будуть віддані права та збори саме тим людям, які мають підписані контракти і компаніям, які працюватимуть з українськими виконавцями, а не з кимось інщими на користь приватних інтересів.

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Зазначимо, що сьогодні парламент проголосував за зміни до закону про авторські права. Закон має на меті розблокування збору авторських роялті для українських авторів, завдяки чому вони зможуть отримувати винагороду за використання своєї творчості.

Раніше продюсер та чоловік Руслани Олександр Ксенофонтов висловився про закон авторського права. На його думку, Верховна Рада відкрила скриньку Пандори.

Також інший продюсер Михайло Ясинський заявив, що не довіряє закону про авторське право. Він вважає, що авторам та самим артистам потрібно поглиблено розібратися у самій суті закону.