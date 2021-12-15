Продюсер та чоловік Руслани Олександр Ксенофонтов про закон авторського права: Верховна Рада відкриває скриньку Пандори

Зараз усі активно обговорюють законопроєкт №5572, що стосується авторських та майнових прав. Одні діячі виступають за ухвалення цього документу, інші – категорично проти

Продюсер Олександр Ксенофонтов висловився про закон авторського та майного права. / Фото: Колаж: Сьогодні, oleksandr.ksenofontov

Відомо, що Верховна Рада має розглянути у другому читанні законопроєкт, який має на меті скасування реформи організацій колективного управління, запроваджену 2018 року, та позбавлення акредитації ОКУ (уповноважені організації колективного управління авторським правом. – Ред.).

Цей документ передбачає розблокування збору "авторських" роялті. Також українські автори зможуть отримати винагороду з-за кордону, а іноземні правовласники отримають кошти на публічне використання їхніх творів в Україні.

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Втім, не всі схвалюють проєкт закону. Ба більше, деякі діячі вважають його лобістським.

У коментарі "Сьогодні" продюсер та чоловік співачки Руслани Олександр Ксенофонтов зазначив, що виступає категорично проти законопроєкту, бо у ньому є "корупційні ризики".

Ми жорстко критикуємо цей закон і виступаємо проти нього. Вважаємо його лобістським і навіть з корупційними і антиконституційними ризиками, – наголосив продюсер.

На думку Ксенофонтова, цей документ скасовує усі раніше ухваленні рішення та законні акти.

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Він по суті скасовує рішення та законі акти, які були ухваленні раніше. Фактично підміняє судову гілку влади. Верховна рада відкриває "ящик Пандори", – додав Олександр.

За словами продюсера, після потенційного ухвалення законопроєкту, можуть скасовувати будь-які конкурси та акредитації, яка вже були ухваленні.

Тобто можна буде скасовувати будь-які конкурси і акредитації, які були вже прийняті законом. Виглядає це вкрай незаконно та неконституційно і лобістськи. Бо закон фактично лобіює одну організацію, лобіює користувачів авторського права, а не самих авторів і правовласників, – пояснив Ксенофонтов.

Водночас Олександр пояснив, що роботимуть противники законопроєкту у разі його ухвалення парламентом. За його словами, це питання вирішуватиметься через Конституційний суд.

Ми будемо звертатися до депутатів, щоб звернутись до Конституційного суду на предмет конституційності цього закону, бо на нашу думку він порошує конституцію, – заявив продюсер.

Нагадаємо, що на тлі обговорення відповідного законопроєкту співачку Руслану почали звинувачувати у корупції та порушенні прав артистів на роялті.

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До речі, як відомо, дуже багато українських артистів підтримують цей закон, серед них: Юрій Рибчинський, Потап, Onuka, Аліна Гросу, Валерій Харчишин, Олег Михайлюта, Катерина Павленко, KAZKA, Lama та інші. Також за ухвалення документу виступила і журналістка Яніна Соколова, яка вважає, якщо закон ухвалять, то кожен музикант буде отримувати стільки роялті за власні пісні, скільки заробив.