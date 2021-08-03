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Хто побив танцівника Дорофеєвої

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Побиття танцівника Дорофєєвої: нові подробиці про затриманого працівника УДО

Юлія Безпечна Юлія Безпечна Нічний редактор
3 серпня, 00:41
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Затриманий за побиття 28-річний працівник УДО Євген Безпалий неодноразово потрапляв до конфліктних ситуацій
У Мережі вже знайшли фото підозрюваного в побитті. Колаж "Сьогодні"
У Мережі вже знайшли фото підозрюваного в побитті. Колаж "Сьогодні"

Співробітника Управління державної охорони України, який напередодні жорстоко побив танцюриста шоу-балету співачки Надії Дорофєєвої, затримали і, як виявилося, потравляє він у подібні ситуації не вперше.

Про це повідомили новини "Сьогодні".

Нападник з місця події втік та завдяки медійному розголосу його швидко розшукали. Ним виявився 28-річний працівник УДО Євген Безпалий.

За інформацією джерел "Сьогодні", Безпалий неодноразово потрапляв до конфліктних ситуацій.

Державне бюро розслідувать продовжує розслідування справи, а в Управлінні держохорони обіцяють сприяти слідству.

"Нападник завдав сильного удару юнаку в обличчя, спричинивши тяжку закрити черепно-мозгову травму, забій головного мозку, лінійний перелом скронової кістки та інші травми. Попередня кваліфікація – умисне тяжке тілесне ушкодження. У разі доведення вини йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років", – повідомила речниця ДБР Ольга Чиканова.

Ми також писали, що за даними друзів потерпілого танцюриста, у понеділок медики мали спробувати вивести його з коми, в яку ввели раніше. Водночас у соцмережах розгорається скандал, що побиття сталося на ґрунті гомофобії.

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Юлія Безпечна
Юлія Безпечна Нічний редактор

Поки ви спите, я готую для вас новини, з яких ви починаєте свій день. Закінчила Видавничо-поліграфічний факультет НТУУ "КПІ". У ЗМІ з 2003 року. Працювала в "Укрінформі", "Українськіх новинах" і "РБК-Україна", на порталі "Телекритика". У команді Segodnya.ua – з серпня 2020 го.

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