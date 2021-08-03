Избиение танцора Дорофеевой: новые подробности о задержанном работнике УГО

Задержанный за избиение 28-летний работник УГО Евгений Беспалый неоднократно попадал в конфликтные ситуации

В Сети уже нашли фото подозреваемого в избиении. Коллаж "Сегодня"

Сотрудника Управления государственной охраны Украины, который накануне жестоко избил танцора шоу-балета певицы Надежды Дорофеевой, задержали и, как оказалось, в подобную ситуацию он попадает не впервые.

Об этом сообщили новости "Сегодня".

Нападающий с места происшествия скрылся, но благодаря медийной огласке его быстро разыскали. Им оказался 28-летний работник УГО Евгений Беспалый.

По информации источников "Сегодня", Беспалый неоднократно попадал в конфликтные ситуации.

Государственное бюро разследований продолжает расследование дела, а в Управлении госохраны обещают содействовать следствию.

"Нападавший нанес сильный удар юноше в лицо, причинив тяжелую закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, линейный перелом височной кости и другие травмы. Предварительная квалификация – умышленное тяжкое телесное повреждение. В случае доказания вины ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет", – сообщила пресс-секретарь ГБР Ольга Чиканова.

Мы также писали, что по данным друзей потерпевшего танцора, в понедельник медики должны попытаться вывести его из комы , В которую ввели раньше. В то же время в соцсетях разгорается скандал, избиение произошло на почве гомофобии.

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