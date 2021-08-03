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Избиение танцора Дорофеевой: новые подробности о задержанном работнике УГО

Юлия Безпечная Юлия Безпечная Ночной редактор
3 августа, 00:41
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Задержанный за избиение 28-летний работник УГО Евгений Беспалый неоднократно попадал в конфликтные ситуации
В Сети уже нашли фото подозреваемого в избиении. Коллаж "Сегодня"
В Сети уже нашли фото подозреваемого в избиении. Коллаж "Сегодня"

Сотрудника Управления государственной охраны Украины, который накануне жестоко избил танцора шоу-балета певицы Надежды Дорофеевой, задержали и, как оказалось, в подобную ситуацию он попадает не впервые.

Об этом сообщили новости "Сегодня".

Нападающий с места происшествия скрылся, но благодаря медийной огласке его быстро разыскали. Им оказался 28-летний работник УГО Евгений Беспалый.

По информации источников "Сегодня", Беспалый неоднократно попадал в конфликтные ситуации.

Государственное бюро разследований продолжает расследование дела, а в Управлении госохраны обещают содействовать следствию.

"Нападавший нанес сильный удар юноше в лицо, причинив тяжелую закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, линейный перелом височной кости и другие травмы. Предварительная квалификация – умышленное тяжкое телесное повреждение. В случае доказания вины ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет", – сообщила пресс-секретарь ГБР Ольга Чиканова.

Мы также писали, что по данным друзей потерпевшего танцора, в понедельник медики должны попытаться вывести его из комы , В которую ввели раньше. В то же время в соцсетях разгорается скандал, избиение произошло на почве гомофобии.

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Юлия Безпечная
Юлия Безпечная Ночной редактор

Пока вы спите, я готовлю для вас новости, с которых вы начинаете свой день. Окончила Издательско-полиграфический факультет НТУУ "КПИ". В СМИ с 2003 года. Работала в "Укринформе", "Українськіх новинах" и "РБК-Украина", на портале "Телекритика". В команде Segodnya.ua – с августа 2020-го.

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