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Прояснилася причина розлучення Наді Дорофєєвої та Володимира Дантеса

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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30 березня, 12:26
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В українському шоу-бізнесі тільки й розмови про ймовірні причини розлучення Дорофєєвої та Дантеса. Друзі пари розкривають нові подробиці прощання пари
/ Фото: instagram.com/vladimirdantes

Новина про те, що Надя Дорофєєва та Володимир Дантес розлучилися , підірвала світ українського шоу-бізнесу, адже здавалося, що пари міцніше не знайти

І поки шанувальники продовжують гадати, що сталося між подружжям, друзі пари розкривають дедалі нові деталі у тому розставанні.

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Так, екс-соліст дуету "Время и Стекло" Олексій Позитив випадково проговорився у шоу "Комендантське чос" про те, що у Наді з'явився інший.

Напишіть у коментарях ваші варіанти, до кого пішла Надя і де вона зараз, – випадково сказав Позитив.

@angel_dorofeeva # # #fyp #typ #InstaxChallenge # #raznotsvetna #up

Прокоментував розлучення пари друг Володимира Дантеса Олексій Дурнєв. За словами ведучого, для нього це теж стало несподіванкою.

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Дантес розповів другові про розлучення з Дорофєєвою за два дні до того, як вони оголосили про це публічно. Щоправда, причин розставання співак не розповідав.

Навіщо піддавати на вплив аудиторії та показувати кохання вона пройшла? – прокоментував розлучення друзів Дурнєв у " ЖВЛ ".

Проте, за словами колишнього подружжя, у їхніх відносинах були періоди, коли вони опинялися на межі розставання. Раніше сайт "Сегодня" розповідав читачам історію кохання Наді Дорофєєвої та Володимира Дантеса.

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Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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