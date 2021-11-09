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Такою ви її не бачили: Ольга Сумська показала спортивний аутфіт для пробіжки (фото)

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка проєкту "Зірки"
9 листопада, 10:19
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Акторка і народна улюблениця завжди з'являється на публіці в сукнях та з ідеальною зачіскою. Та як Сумська виглядає вдома?
Ольга Сумська показала себе у незвичному образі
Ольга Сумська показала себе у незвичному образі / Фото: instagram.com/olgasumska

Ольга Сумська, яка нещодавно поділилася архівними кадрами з 90-х, опублікувала в Instastories фото свого спортивного луку.

Для вечірньої пробіжки та прогулянки із собачками артистка одягла чорні штани, вітровку та червону кепку з окулярами. Волосся 55-річна заслужена артистка України зібрала у низький пучок.

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На вечірню пробіжку, – підписала селфі Сумська.

Ольга Сумська у спортивному аутфіті / Фото: instagram.com/stories/olgasumska

Раніше Ольга Сумська зізналася, що вона не має проблем з переповненим гардеробом. Акторка віддає свої речі на благодійність, роздає подругам та дарує родичам.

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Відомо також, що зірка має двох собачок – Джесіку і Жасмін, яких Сумська просто обожнює. Вони допомогли їй перечекати карантин, розповіла Ольга у соцмережі.

Ольга Сумська з домашніми улюбленцями / Фото: instagram.com/olgasumska

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Ольга Сумська дебютувала на сцені у віці п'яти років. Акторську кар'єру розпочала ще у студентські роки. Її дебют у кіно відбувся у 1983 році у фільмі "Вечори на хуторі поблизу Диканьки". Після випуску з університету Ольга Сумська стала провідною акторкою Театру російської драми імені Лесі Українки. Велику популярність зірка здобула, коли зіграла головну роль у серіалі "Роксолана".

Як Ольга Сумська веде свій Instagram – дивіться у ролику:

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка проєкту "Зірки"

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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