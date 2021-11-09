Такою ви її не бачили: Ольга Сумська показала спортивний аутфіт для пробіжки (фото)

Акторка і народна улюблениця завжди з'являється на публіці в сукнях та з ідеальною зачіскою. Та як Сумська виглядає вдома?

Ольга Сумська показала себе у незвичному образі / Фото: instagram.com/olgasumska

Ольга Сумська, яка нещодавно поділилася архівними кадрами з 90-х, опублікувала в Instastories фото свого спортивного луку.

Для вечірньої пробіжки та прогулянки із собачками артистка одягла чорні штани, вітровку та червону кепку з окулярами. Волосся 55-річна заслужена артистка України зібрала у низький пучок.

Реклама

На вечірню пробіжку, – підписала селфі Сумська.

Ольга Сумська у спортивному аутфіті / Фото: instagram.com/stories/olgasumska

Раніше Ольга Сумська зізналася, що вона не має проблем з переповненим гардеробом. Акторка віддає свої речі на благодійність, роздає подругам та дарує родичам.

Реклама

Відомо також, що зірка має двох собачок – Джесіку і Жасмін, яких Сумська просто обожнює. Вони допомогли їй перечекати карантин, розповіла Ольга у соцмережі.

Ольга Сумська з домашніми улюбленцями / Фото: instagram.com/olgasumska

Реклама

Ольга Сумська дебютувала на сцені у віці п'яти років. Акторську кар'єру розпочала ще у студентські роки. Її дебют у кіно відбувся у 1983 році у фільмі "Вечори на хуторі поблизу Диканьки". Після випуску з університету Ольга Сумська стала провідною акторкою Театру російської драми імені Лесі Українки. Велику популярність зірка здобула, коли зіграла головну роль у серіалі "Роксолана".

Як Ольга Сумська веде свій Instagram – дивіться у ролику:

Ще новини на тему: