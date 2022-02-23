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Як Тіна Кароль виглядала та співала в 19 років: в Мережі з'явилося архівне відео

Ірина Майстренко Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні
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23 лютого, 19:05
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Наразі користується великою популярністю у Мережі архівне відео, де разом співають Тетяна Ліберман та Василь Бондарчук. Ви просто не можете пропустити це!
В Мережу потрапило вже майже раритетне відео
В Мережу потрапило вже майже раритетне відео / Фото: открытые источники, instagram.com/tina_karol, скріншот

Шлях Тіни Кароль до слави був непростим, але наразі це артистка топ-рівня в Україні. Роки конкурсів, фестивалів та виступів, не завжди помічених широкою публікою, сформували та загартували юну Тетяну Ліберман (справжнє ім'я артистки. – Ред.).

І цими днями в Мережі гуляє архівне відео, розміщене на каналі VOSPOMINANIE, яке тепер буквально розриває соцмережі.Так, у ролику Тетяна Ліберман та Василь Бондарчук разом виступають на концерті, присвяченому Дню закоханих.

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Ліберман та Бондарчук/скріншот відео

Вони виконали пісню "Так і ні". Виступ дуету на сцені вийшов дуже чуттєвим. Вони навіть розіграли поцілунок за всіма канонами кіношного жанру. Пропонуємо побачити, як це було.

І якщо з кар'єрою Тіни Кароль, справжньої діви української естради, все зрозуміло, то Василь Бондарчук тепер рідко з'являється на публіці. Нагадаємо, після припинення співпраці з Mama music він узяв паузу у творчості. В інтерв'ю він зізнавався, що у цей час багато займався спортом, зокрема – бодибілдингом, багато працював у студії, мандрував. Іноді він випускає пісні. Також він багато часу приділяє сім'ї. Шанувальники з нетерпінням чекають на камбек Василя Бондарчука на велику сцену.

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Ірина Майстренко
Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні

Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року.

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