Зірки
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
😡 Кібернапад на Україну ⚽ МанСіті - Челсі: онлайн 🔔 Загроза війни з Росією 💼 Справа проти Порошенка

Регіна вагітна

Здоров'я Куравльова

Одкровення Танчинця

Сольный трек Asti

Таємний син Джолі

Ахеджакова у шоці
СЬОГОДНІ Зірки Українські

Як виглядає онука Ольги Сумської – дивимося рідкісні фото

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
15 січня, 14:47
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Старша донька Ольги Сумської Антоніна Паперна вже понад шість років перебуває у стосунках із російським актором Володимиром Ягличем. Пара виховує двох дітей – доньку та сина
Антоніна Паперна рідко показує фото з донькою Євою
Антоніна Паперна рідко показує фото з донькою Євою / Фото: Instagram

Антоніна Паперна та Володимир Яглич не люблять обговорювати своє особисте життя. У себе у соцмережах артисти також майже не публікують фото дітей. І якщо з 4-річною Євою вони іноді виходять у світ, то обличчя однорічного сина кілька поки що не поспішає показувати.

Антоніна Паперна та Володимир Яглич вперше вийшли в світ з донькою
Антоніна Паперна та Володимир Яглич вперше вийшли в світ з донькою / Фото: instagram.com/yaglych/

Реклама

Вона моє життя. Мій прапор, з яким я йду вперед! – написав якось Володимир Яглич у день народження доньки.

Володимир Яглич поділився рідкісним фото із донькою
Володимир Яглич поділився рідкісним фото із донькою / Фото: instagram.com/yaglych/

Володимир Яглич зазначає, вони з Антоніною Паперною розмежовують приватне та суспільне життя. Пара лише одного разу зробила виняток, знявшись для російського глянцю всією сім'єю.

/ Фото: Instagram

Реклама

Володимир Яглич та Антоніна Паперна знялися з донькою у фотосесії для російського глянцю
Володимир Яглич та Антоніна Паперна знялися з донькою у фотосесії для російського глянцю / Фото: HELLO.RU

Володимир Яглич та Антоніна Паперна рідко показують доньку
Володимир Яглич та Антоніна Паперна рідко показують доньку / Фото: HELLO.RU

Володимир Яглич із донькою
Володимир Яглич із донькою / Фото: HELLO.RU

Реклама

У своїх інтерв'ю Ольга Сумська також іноді розповідає про онучку. Вона не приховує, що зі своєю онукою бачиться не так часто, як хотілося б, але Єва разом зі своєю мамою бувають у гостях у Києві.

Так, моя онука вже не раз бувала у Києві. Хотілося б найчастіше, адже це велике щастя. Я не випускала її з рук, бо це моя любов, сила, енергія, – говорила акторка.

Ольга Сумська розповіла про онучку Єву
Ольга Сумська розповіла про онучку Єву / Фото: instagram.com/olgasumska

Єва не називає Ольгу бабусею, а натомість придумала своє прізвисько.

Вона мене називає "Уля", що означає скорочено від бабусі та Оля. Вона чомусь на мене не каже "баба", може тому, що я не схожа на бабусю, – казала акторка.

Раніше ми розповідали, які стосунки у Ольги Сумської із зятем.

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Прем'єра тижня
Перший сольний трек Asti
Eurovision Song Contest Radio🎶
Найпопулярніші пісні «Євробачення»
1
Euphoria — Loreen, 2012 Euphoria — Loreen, 2012
17292
2
Zitti E Buoni — Måneskin, 2021 Zitti E Buoni — Måneskin, 2021
14828
3
Шум — Go_A, 2021 Шум — Go_A, 2021
8309
4
Arcade — Duncan Laurence, 2019 Arcade — Duncan Laurence, 2019
7246
5
Voilà — Barbara Pravi, 2021 Voilà — Barbara Pravi, 2021
6988
6
Fuego — Eleni Foureira, 2018 Fuego — Eleni Foureira, 2018
6783
7
Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019 Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019
5383
8
Soldi — Mahmood, 2019 Soldi — Mahmood, 2019
4760
9
Dime — Beth, 2003 Dime — Beth, 2003
4568
10
Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021 Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021
4473
Follow the ЗІРКИ
На кого підписатись
Лілі Коллінз @lilyjcollins | 25,6 млн
Лілі Коллінз @lilyjcollins | 25,6 млн
Чо Хо Йон @hoooooyeony | 23,7 млн
Чо Хо Йон @hoooooyeony | 23,7 млн
Генрі Кавілл @henrycavill | 18,7 млн
Генрі Кавілл @henrycavill | 18,7 млн
Ель Фаннінг @ellefanning | 5,5 млн
Ель Фаннінг @ellefanning | 5,5 млн
Омар Сі @omarsyofficial | 2,8 млн
Омар Сі @omarsyofficial | 2,8 млн
1 /2
#людина_цього_дня
15 січня. Михайло Вербицький. 30 років тому Указом Президії Верховної Ради України музикою Державного гімну затверджено мелодію пісні “Ще не вмерла України…” Михайла Вербицького…
На зустріч із героєм!
Як королева
Портрет Кейт Міддлтон до 40-річчя
Більше фото герцогині
New Generation
Кого слухатимемо в 2022 році
Оновити плейлист

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти