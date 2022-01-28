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"Як я міг жити з Єгоровою?": Мухарський відреагував на скандал із його колишньою дружиною

Інна Петрова Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні
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28 січня, 12:24
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Сніжана Єгорова заявила, що підтримує Путіна і запропонувала українцям переглянути відео з президентом Росії, опубліковане каналом Росія 24
Мухарський вирішив хайпанути на скандалі з Єгоровою
Мухарський вирішив хайпанути на скандалі з Єгоровою / Фото: YouTube, Facebook

Скандальну витівку Єгорової зараз активно обговорюють у соцмережах. Не залишився осторонь і її колишній чоловік, з яким Сніжана розійшлася, м'яко кажучи, не дуже мирно.

У своєму Facebook-профілі Антін Мухарський прокоментував висловлювання Сніжани Єгорової. Хоча це більше схоже на рекламу.

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Відповіді на питання: як я міг жити із Сніжаною Єгоровою? Як я вижив? Як і навіщо ми народили трьох дітей? А також всі подробиці життя "нацика", "злісного аліментника", що лякав голою сракою Оболонський суд, покинув напризволяще такую "красівую жєнщіну", устраіваєт тут шоу на основє лічной жізні і вапщє "нє мужік" читайте в романі "Розрив", – написав актор.

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Що сказала Єгорова?

Сніжана Єгорова відкрито підтримала Володимира Путіна. На своїй сторінці у Facebook вона часто публікує меми та пародії на українських політиків, а також захищає президента РФ.

Ось, один з останніх таких постів:

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Скріншот з Facebook Єгорової

Зазначимо, що це відбувається на тлі повідомлень про повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

Розлучення з Мухарським

Сніжана Єгорова отримала офіційне розлучення з Антіном Мухарським у лютому 2016 року. Експодружжя, яке було разом 9 років, моє троїх спільних дітей.

Антін Мухарський та Сніжана Єгорова офіційно розлучилися у 2016-му
Антін Мухарський та Сніжана Єгорова офіційно розлучилися у 2016-му / Фото: instagram.com/snezha_egorova, instagram.com/antin_mukharskiy

У соцмережах вони раз у раз поливали одне одного брудом і звинуваченнями. Мухарський навіть став біженцем – він виїхав з України через арешт майна, закону щодо посилення відповідальності для неплатників аліментів та судових розглядів із Єгоровою, які тривали не один рік.

Колишній Сніжани Єгорової також написав заповіт, за яким усе майно артиста має бути поділено між його дітьми.

У 2015-му Мухарський випустив книгу про розлучення з Єгоровою, а пізніше у Києві влаштував акцію протесту через справу про розгляд та призначення суми аліментів та побаченнь із дітьми – він прибув до будівлі Оболонського суду у спідній білизні, після чого повністю роздягнувся.

Антон Мухарський та його дружина Єлизавета Бєльська
Антон Мухарський та його дружина Єлизавета Бєльська / Фото: AntinMykharskyi

Антін Мухарський має двох дітей від попередніх стосунків. Два роки тому він одружився з Єлизаветою Бєльською, яка молодша за нього на 19 років.

Раніше повідомлялося, що правоохоронці візьмуть Сніжану Єгорову на контроль через її слова про Путіна.

Інна Петрова
Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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