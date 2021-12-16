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Який милашка: Андрій Данилко зворушив фанатів архівним фото

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
16 грудня, 20:12
В закладинки
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Шанувальники звикли бачити Данилка у яскравому образі Вєрки Сердючки, а ось своїми особистими фото співак ділиться рідко. Один з небагатьох архівних знімків артист все ж таки вирішив залишити в соцмережах
/ Фото: instagram.com/v_serduchka

Андрій Данилко, який наважився випити коньяк прямо в ефірі шоу "Маска" , показав своїм фанатам, як виглядав у ранньому дитинстві

Рідкісну фотографію з домашнього архіву співак опублікував на офіційній сторінці Вєрки Сердючки в Instagram.

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Фото – instagram.com/v_serduchka

На знімку майбутньому артисту всього рік, а зроблено його у Полтаві – звідки Андрій Данилко родом. Користувачі побачили як маленький хлопчик позує з улюбленою іграшкою всіх радянських дітей – рибкою на колесах.

Така мила фотографія не могла залишити байдужими шанувальників артиста. У коментарях до публікації вони написали безліч захоплених слів, а також зазначили, що риба в руках маленького Данилка – добрий знак.

  • "Ще не знає, яка слава на нього чекає"
  • "Яка дитяточко хорошеньке! Така краса"
  • "Гарна яка дитина"
  • "А рибалка який милашка"
  • "Це хороший знак! Риба в руках у дитини до великих грошей та визнання"
Скріншот – instagram.com/v_serduchka

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