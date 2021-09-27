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Катя каже: "Доживеш". Віктор Павлик стурбований різницею у віці з молодшим сином

Даріна Алєксєєва Даріна Алєксєєва Редакторка розділу "Зірки"
27 вересня, 18:57
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На початку минулого літа знаменитий український артист став батьком вчетверте. З поповненням в сім'ї у новоспеченого "молодого" тата з'явилися як причини для радості, так і тривоги
Віктор Павлик розповів про страхи через різницю у віці з новонародженим сином
Віктор Павлик розповів про страхи через різницю у віці з новонародженим сином / Фото: instagram.com/viktorpavlik

Віктор Павлик, який раніше пояснив, чому його дружина ховала від усіх новонародженого сина, розповів, що бути батьком в 55 років і у 20 років – зовсім різні відчуття. Але зрілий вік спричиняє і деякі переживання. Коли новонародженому сину Павлика і його молодої дружини Каті Репяхової виповниться 20 років, то самому артисту буде вже 75.

В інтерв'ю для програми "Світське життя" Віктор Павлик зізнався, що тепер інакше ставиться до своєї дитині.

Михасик – це мій сенс життя зараз. Є різниця. Якийсь більший трепет у мене, більше відчуття батьківства до тієї дитини, яку я пригортаю до себе, – сказав артист.

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Віктор Павлик з Катериною Репяховою і новонародженим сином
Віктор Павлик з Катериною Репяховою і новонародженим сином / Фото: instagram.com/repyahovakate

Артист вже замислювався про те, що йому потрібно ретельніше стежити за здоров'ям, щоб допомогти синові встати на ноги та відправити його у доросле життя.

Постійно про це думаю. Я розумію, що якщо мені зараз 55 років, то коли Михасику буде 20, мені – 75. Дай бог дожити до цього віку, я сподіваюся. Катя каже: "Доживеш". Мені циганки завжди гадають: "До 90 доживеш", – поділився Віктор Павлик.

Артист дійсно стежить за своїм здоров'ям. За його словами, він вранці їсть часник, їсть вівсяну кашу на воді, п'є лише невеликий стаканчик кави, їсть замочений мигдаль, п'є чисту воду з джерел.

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Дивіться інтерв'ю Віктора Павліка для "Зіркового шляху":

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Даріна Алєксєєва
Даріна Алєксєєва Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів lifestyle-тематики і сценарист з досвідом роботи понад 5 років. Раніше працювала редактором сайту телеканалу "Україна", сценаристом відомих телевізійних проектів, кількох короткометражних фільмів. На даний момент допомагає читачам бути в курсі всіх головних подій у світі кіно і ТБ, пише про культурні події та розваги.

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