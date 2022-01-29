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KAZKA – про страх втратити популярність, гастролі в США та хіти, які можуть переплюнути "Плакала"

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Анна Пономаренко Анна Пономаренко Team Lead Зірки Сьогодні
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29 січня, 11:05
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KAZKA вирушає до наймасштабнішого за свою п'ятирічну історію туру. Ми розпитали у солістки гурту, Олександри Зарицької, про концерти під час пандемії, популярності та райдері
Олександра Зарицька розповіла про тур KAZKA до США
Олександра Зарицька розповіла про тур KAZKA до США / Фото: instagram.com/kazka.band

Зовсім скоро KAZKA вирушить у тур, у тому числі містами США з важливою місією.

#IAMUKRAINE – саме так тепер звучить ключовий меседж гурту KAZKA, який сміливо можна назвати культурним послом України. Багато людей з різних куточків планети слухають пісню "Плакала" – перший україномовний трек, який став №3 у чарті глобальної музичної платформи Shazam.

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"Сьогодні" зв'язалися із солісткою гурту Олександрою Зарицькою і розпитали у неї, як, незважаючи на пандемію, бенд збирається підкорювати концертні майданчики за океаном. Концерти KAZKA відбудуться в Остіні, Чикаго, Лос-Анджелесі, Майамі та Нью-Йорку.

Нещодавно Адель скасувала концерти у Лас-Вегасі , переможці "Євробачення" Maneskin – тур Європою . Усі бояться коронавірусу та порожніх залів.

Тур KAZKA розпочинається у США, де COVID-19 також не відступив. Ми поцікавилися в Олександри, чи не боїться вона та її колеги порожніх залів чи навіть скасування концертів.

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Ми не боїмось вже нічого після відміни нашого останнього туру. Команда спокійно реагує на таку інформацію, наразі ми готуємо концертну програму для Америки та України, і навіть не допускаємо думок про перенесення туру. Але і розуміємо також, що це не означає що хвороби немає. Все одно є завжди шанс скасування туру. В такій реальності ми живемо.

Солістка KAZKA розповіла, що гурт не планує скасовувати концерти в США
Солістка KAZKA розповіла, що гурт не планує скасовувати концерти в США / Фото: пресслужба

Кожен музикант має свої побажання, які має врахувати організатор концерту. Як виявилося, KAZKA – хлопці невибагливі.

Якихось специфічних пунктів у райдері немає, але ми вже вдруге їдемо в Америку з особливими для нас організаторами. Це Володимир Биховський, а ще його батьки, які допомагають з усією організацією! Ось його мама, наприклад, готує смачний райдер, як справжня мама:) А тато Володимира допомагає з організацією, він дуже підтримує артистів під час виступу та подорожей в турі. Тому ми ідемо як в другу сім’ю.

Учасники гурту KAZKA: Дмитро Мазуряк, Олександра Зарицька, Микита Будаш
Учасники гурту KAZKA: Дмитро Мазуряк, Олександра Зарицька, Микита Будаш / Фото: facebook.com/kazka.band

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"Плакала" – популярний хіт KAZKA. Але часто буває так, що деякі музиканти стають "групою однієї пісні". Ми дізналися, які треки Саша вважає не менш хітовими, ніж "Плакала".

Дуже люблю пісні "Свята", "Пісня сміливих дівчат", "Палала", а зараз рекорди на радіо б'є трек "М'ята". Але, звісно, все ще попереду. Ми лише п'ять років на сцені.

Кілька років тому хіт викликав ажіотаж майже в усьому світі. Тоді увага публіки була прикута до вас на максимум. У всіх артистів є різні вершини популярності, які проходять ... KAZKA до цього ставиться спокійно.

Мені важко говорили про популярність, я навпаки не люблю багато уваги. Для мене головне музика, і поки я її роблю, поки співаю – я щаслива. Зараз я ще запала на танці, і будь-яке місце де їх можна демонструвати :)

Олександра Зарицька зізналася, що спокійно ставиться до популярності
Олександра Зарицька зізналася, що спокійно ставиться до популярності / Фото: instagram.com/kazka.band

Панедмія – найпростіший період життя артистів. Але, як каже Зарицька, вона не проміняла б нашу епоху на іншу.

Абсолютно подобається час в якому я живу. Хотілося б ще більше в майбутнє. Чим якраз ми й займаємось! З останнього випустили власну віртуальну валюту KAZKA COIN, створили анімаційний серіал "KAZKA. Таємниця Чарголосу" та є ще інші проекти нашого метавсесвіту. До речі, наша монета "оживе" у день 5-річчя гурту, 1 березня 2022 року. І кожен, хто зареєструється на сайт KAZKA.WORLD, отримає 100 монет у подарунок

Вже у квітні група повернеться через океан і продовжить своє турне у всіх великих містах України. А кульмінацією гастрольної подорожі KAZKA.SVIT стане шоу у київському Палаці спорту, яке відбудеться 24 травня 2022 року.

Раніше Олександра Зарицька згадала про знайомство з Андрієм Данилком.

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Team Lead Зірки Сьогодні

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. В журналістиці з 2017 року. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

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