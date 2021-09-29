Кирило Бін заявив, що їм зі Станіславом Бокланом приписували роман

Відомий український актор Кирило Бін зізнався, що був здивований, коли почув, які чутки ходять про нього і його колегу на знімальному майданчику

Кирилу Біну приписували роман зі Станіславом Бокланом / Фото: kino-teatr.ru, Скріншот з YouTube

Актор Кирило Бін знявся в багатьох проєктах, а одним з найпопулярніших є серіал "Коли ми вдома". Колегою Кирила за серіалом був знаменитий український актор Станіслав Боклан. Ось тоді і виникли дивні чутки про їхній нібито роман. А розповів про це Кирилу сам Станіслав Володимирович.

Плітки про зіркові романи – це річ досить поширена. Наприклад, багато хто вважає, що Анджеліна Джолі зустрічається зі співаком The Weeknd.

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Своїми спогадами про безглузді чутки Бін поділився в інтерв'ю програмі "Зірковий шлях" на телеканалі "Україна".

Нам і з Бокланом приписували роман, було і таке. Серйозно. Це я від нього, правда, чув. Може, це його мрія якась, фантазія, я не знаю (сміється). Але він сказав: "Ти знаєш, що про нас говорять?" Ну, на здоров'я, – прокоментував Кирило.

Кирило Бін розповів про плітки на зйомках / Фото: Скріншот з YouTube

Про своє особисте життя Кирило говорити не любить. Відомо, що у нього є двоє дітей. На запитання про те, який він батько, актор відповів:

Я уважний батько, це точно. Але я підозрюю, що їх напружує ця моя увага. Мені хочеться з ними бути в одному фоні. Це цікаво і самому – не старіти. Мені цікаво чути якісь нові сленгові вислови від них, підліткові, – каже Бін.

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Кирило любить проводити з дітьми вільний час і подорожувати разом.

Дивіться повне інтерв'ю Кирила Біна для "Зіркового шляху":

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