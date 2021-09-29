Зірки
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
⚽ Баварія - Динамо: онлайн 💪 Усик - чемпіон! ⚡ Газовий скандал з Угорщиною 🚫 Скандальний закон про олігархів

Måneskin в Україні

Реюніон року

Insta-розлучення

Хлопець Альони

Полякова - брюнетка

Співають всі
СЬОГОДНІ Зірки Українські

Кирило Бін заявив, що їм зі Станіславом Бокланом приписували роман

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Керівник проєкту "Зірки"
29 вересня, 16:54
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Відомий український актор Кирило Бін зізнався, що був здивований, коли почув, які чутки ходять про нього і його колегу на знімальному майданчику
Кирилу Біну приписували роман зі Станіславом Бокланом
Кирилу Біну приписували роман зі Станіславом Бокланом / Фото: kino-teatr.ru, Скріншот з YouTube

Актор Кирило Бін знявся в багатьох проєктах, а одним з найпопулярніших є серіал "Коли ми вдома". Колегою Кирила за серіалом був знаменитий український актор Станіслав Боклан. Ось тоді і виникли дивні чутки про їхній нібито роман. А розповів про це Кирилу сам Станіслав Володимирович.

Плітки про зіркові романи – це річ досить поширена. Наприклад, багато хто вважає, що Анджеліна Джолі зустрічається зі співаком The Weeknd.

Реклама

Своїми спогадами про безглузді чутки Бін поділився в інтерв'ю програмі "Зірковий шлях" на телеканалі "Україна".

Нам і з Бокланом приписували роман, було і таке. Серйозно. Це я від нього, правда, чув. Може, це його мрія якась, фантазія, я не знаю (сміється). Але він сказав: "Ти знаєш, що про нас говорять?" Ну, на здоров'я, – прокоментував Кирило.

Кирило Бін розповів про плітки на зйомках
Кирило Бін розповів про плітки на зйомках / Фото: Скріншот з YouTube

Про своє особисте життя Кирило говорити не любить. Відомо, що у нього є двоє дітей. На запитання про те, який він батько, актор відповів:

Я уважний батько, це точно. Але я підозрюю, що їх напружує ця моя увага. Мені хочеться з ними бути в одному фоні. Це цікаво і самому – не старіти. Мені цікаво чути якісь нові сленгові вислови від них, підліткові, – каже Бін.

Реклама

Кирило любить проводити з дітьми вільний час і подорожувати разом.

Дивіться повне інтерв'ю Кирила Біна для "Зіркового шляху":

Реклама

Ще новини на тему:

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Керівник проєкту "Зірки"

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. Має 3-річний досвід роботи в ЗМІ. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Рекомендації

Все про зірок
Показати більше
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Деніел Крейг на прем'єрі бондіани в Лондоні
Найближчі події

Тиждень моди у Парижі

27 вересня - 5 жовтня

Міс Україна

21 жовтня

Gotham Awards-2021

29 листопада
Холостячки для Ілона Маска
TOП-5 українських наречених
Тіна Кароль, 36 років
Тіна Кароль, 36 років
Злата Огнєвіч, 35 років
Злата Огнєвіч, 35 років
Леся Нікітюк, 33 роки
Леся Нікітюк, 33 роки
Анна Різатдінова, 28 років
Анна Різатдінова, 28 років
Дар'я Білодід, 20 років
Дар'я Білодід, 20 років
1/2
Опитування
Всі обговорюють
Переможці "Євробачення" Måneskin їдуть до України
Wow-новина!
Опитування
Очікувана прем'єра
"Фантастичні звірі 3": що відомо про новий фільм по Джоан Роулінг
Більше подробиць
Сольник зірки
Джамала
21 жовтня / 19:00
5 концертів жовтня
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти