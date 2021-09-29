Кирилл Бин заявил, что им со Станиславом Бокланом приписывали роман

Известный украинский актер Кирилл Бин признался, что был удивлен, когда услышал, какие слухи ходят о нем и его коллеге по съемочной площадке

Кириллу Бину приписывали роман со Станиславом Бокланом / Фото: kino-teatr.ru, Скриншот из YouTube

Актер Кирилл Бин снялся во многих проектах, а одним из самых популярных является сериал "Коли ми вдома". Коллегой Кирилла по сериалу был знаменитый украинский актер Станислав Боклан. Вот тогда и возникли странные слухи об их якобы романе. А рассказал об этом Кириллу сам Станислав Владимирович.

Сплетни о звездных романах – это вещь весьма распространенная. К примеру, многие считают, что Анджелина Джоли встречается с певцом The Weeknd.

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Своими воспоминаниями о нелепых слухах Бин поделился в интервью программе "Зірковий шлях" на телеканале "Украина".

Нам и с Бокланом приписывали роман, было и такое. Серьезно. Это я от него, правда, слышал. Может, это его мечта какая-то, фантазия, я не знаю (смеется). Но он сказал: "Ты знаешь, что о нас говорят?" Ну, на здоровье, – прокомментировал Кирилл.

Кирилл Бин рассказал о сплетнях на съемках / Фото: Скриншот из YouTube

О своей личной жизни Кирилл говорить не любит. Известно, что у него есть двое детей. На вопрос о том, какой он отец, актер ответил:

Я внимательный отец, это точно. Но я подозреваю, что их напрягает это мое внимание. Мне хочется с ними быть в одном фоне. Это интересно и самому – не стареть. Мне интересно слышать какие-то новые сленговые выражения от них, подростковые, – говорит Бин.

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Кирилл любит проводить с детьми свободное время и путешествовать вместе.

Смотрите полное интервью Кирилла Бина для "Зіркового шляху":

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